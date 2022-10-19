. В Белгороде рассказали о состоянии пострадавших при обстреле города ВСУ

Вадим Карасев

Губернатор Гладков назвал состояние пострадавших при обстреле Белгорода удовлетворительным

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал удовлетворительным состояние двух мужчин, пострадавших во время обстрела в Белгороде. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что молодого человека перевели из реанимации в общую палату. Глава региона подчеркнул, что в больнице имеются все необходимые медикаменты.

Гладков также рассказал о мужчине из Шебекинского городского округа, который 16 октября наступил на мину и остался без стопы. На заживление ран потребуется две недели, после этого мужчина пройдет обязательный курс реабилитации, добавил губернатор «Всех пострадавших после обстрела жителей обязательно отправим на реабилитацию в санатории. Самое главное, что живы, с остальными проблемами справимся», — заключил Гладков.

16 октября стало известно о трех пострадавших из одной семьи после обстрела Белгорода. Двое мужчин — отец и сын — получили осколочные ранения и были доставлены в больницу. Еще одной пострадавшей — женщине — помощь оказали на месте. Тогда Гладков сообщал, что в городе наблюдаются незначительные повреждения домов, заборов и машин.