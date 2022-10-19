. В чем смысл праздника Самайн, когда и как его отмечать в 2022 году
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В чем смысл праздника Самайн, когда и как его отмечать в 2022 году

В чем смысл праздника Самайн, когда и как его отмечать в 2022 году

Праздник древних кельтов Самайн — мистическое торжество, которое ассоциируется с увяданием и началом нового цикла, когда ночь будет преобладать над днем. Для язычников это торжество всегда было очень важным, потому родилось так много традиций и правил, которые рассказывают, как стоит справлять его. Каждый желающий может приобщиться к празднованию, попробовать воздействовать на свою судьбу, однако для это нужно знать, когда отмечать Самайн в 2022 году и что дарить родным.

Когда отмечать праздник

Для нас, как и когда-то для кельтов, начало холодов ассоциируется с увяданием природы, темнотой, грустью и ностальгией. Мы вспоминаем былое, людей, которых уже нет с нами, потому праздник можно считать духовным.

Ранее с Самайном начинался отсчет нового года, но сейчас у него есть фиксированная дата — ночь с 31 октября на 1 ноября. Многие могут подумать, что Самайн и Хэллоуин — это одно и то же, но традиции у них немного отличаются. Впрочем, с годами кельтские обряды видоизменились под влиянием католицизма.


Смысл праздника

По традиции в Самайн поминают тех, кого уже нет с нами. Это и создает некий ореол трагизма и печали вокруг этой даты. С другой стороны, важной составляющей праздника является подготовка к холодам, проверка наличия всего необходимого, уход за домашней птицей и скотиной, а также заключительный этап уборки урожая.

Получается, что грустить и печалиться в этот древний праздник вовсе необязательно. Важно понимать, что Самайн — это календарная «зарубка» на древе жизни, очередной этап, без которого будет невозможно новое возрождение.

Опасения перед этим темным временем связаны, вероятно, с поверьями о разгуле злых духов среди живых. Древние говорили, что в ночь Самайна нет прочной грани между миром духов, привидений и миром живых.

Как справлять Самайн: традиции и правила

Огонь — один из главных символов праздника. Именно потому ни одно торжество не обходилось без костра или даже двух. Таким образом можно было открыть портал, пройдя через который человек очищался от несчастий и обретал шанс зажить новой жизнью.

Сегодня отмечать Самайн можно также с помощью большого костра или разжечь маленький и прыгать через него по старой русской традиции.

В ночь с 31 октября на 1 ноября можно гадать на будущее — духи обязательно помогут увидеть его. Ритуалы нужно проводить в одиночестве, с уважением к потустороннему миру. Один из хороших обрядов — сжечь кожуру овощей и фруктов и посмотреть на контур пепла. Он может показать образ того, что придет в вашу жизнь. Или же разбить куриное яйцо в стакан с водой, чтобы по форме, которую примут желток и белок, судить о будущем.


В день торжества кельтские вельможи устраивали шикарный пир. В наши дни тоже принято накрывать на стол и звать гостей. Обязательно следует самостоятельно испечь хлеб по традиции кельтов, которые пекли его в форме рогов, чтобы принести жертву богу Кернунну.

Можно 31 октября избавиться от всего ненужного, старого, отжившего себя. Это могут быть как вещи, так и просто бумага с написанными на ней проблемами. Сожгите листочек над пламенем обычной свечи, а потом соберите пепел, чтобы на утро развеять его по ветру.

Что дарить

Подарки, пусть и небольшие, чисто символические — обязательная составляющая праздника Самайн. У кельтов принято было обмениваться оберегами. Их роль часто играли черепа животных или же осенние плоды, которые украшали наподобие черепов. Позже эта традиция трансформировалась в привычную нам тыкву-голову со свечой внутри. Поэтому можно подарить какой-то тематический атрибут, купленный в магазине или сделанный своими руками.

Для тех, кто не хочет специфических презентов, существует более практичная альтернатива. Осенью уместно подарить аромасвечи, теплый плед, вязаные носки или теплые тапки.

Сделать настроение еще более праздничным помогут фрукты и вино.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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