. В какие дни недели нужно убирать и как правильно выметать из дома неудачи, безденежье и болезни
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В какие дни недели нужно убирать и как правильно выметать из дома неудачи, безденежье и болезни

В какие дни недели нужно убирать и как правильно выметать из дома неудачи, безденежье и болезни

Издавна люди считали, что веник имеет сакральное значение. С его помощью можно было выгнать зло и избавиться от разной нечисти. Чтобы не впустить в свою жизнь недуги и безденежье, нужно знать, как правильно выметать неудачи из дома.

Как вымести из дома безденежье и неудачи

Во время убывающей Луны необходимо пройтись веником по дому, а весь мусор собрать у входа. Порог служит своего рода границей между мирами. Затем мусор необходимо собрать в совок, пересыпать в пакет и вынести за порог дома. При этом необходимо произнести следующие слова:

«Мусор — к мусору, добро — к добру. Чужого зла не надо, отправляю туда, откуда пришло».

Мусор следует отнести как можно дальше от дома и выбросить вместе с веником. Возвращаясь домой, нельзя смотреть назад.


Как притянуть удачу

Раньше люди прибегали к специальному обряду, благодаря которому могли воровать удачу у обеспеченных людей. Для этого необходимо было взять веник и прийти к дому богатого человека. Возле калитки следовало начать мести землю и говорить следующие слова:

«Вашу удачу себе забираю».

После этого нужно собрать всю землю и принести домой, а потом бросить в свой мусорный бак. Он должен побыть в доме одну ночь, а потом его можно выбрасывать. Забрать всю удачу себе таким образом не получится, но обрести немного везения все же удастся.

Когда нужно подметать в доме, чтобы обрести финансовый успех


Чтобы навести порядок в своем доме и притянуть финансовый успех, нужно обращать особое внимание на дни проведения уборки, а именно:

  • в понедельник нежелательно подметать, иначе можно лишиться материального благополучия;
  • если мести во вторник, то можно найти деньги. Не исключено, что человек найдет свои старые заначки или финансы, которые давно потерял;
  • уборка в среду говорит о том, что любая торговля пройдет успешно. Если начать подметать в данный день, то можно притянуть удачу в бизнесе и обрести успех в продажах;
  • в четверг можно вымести безденежье. Но для этого нужно будет открыть в доме все окна, чтобы грязь и пыль с пола могли выходить через окно;
  • в пятницу запрещено подметать, иначе можно потерять свои деньги;
  • подметать в субботу лучше всего — так можно притянуть финансовый успех;
  • в воскресенье вовсе не стоит заниматься никакими домашними делами, и уж тем более уборкой, иначе можно много проблем приобрести.

Как очистить дом от болезней


Проведение специального обряда в своем доме позволит избавиться от любых недугов, а также недоброжелателей. Чтобы провести его, нужно сначала намочить веник в соленом растворе, а потом обмести им весь дом, заглядывая в каждый уголок. В это время необходимо прочесть такой заговор:

«Болезни из дома выметаю, из каждого уголка зло выдворяю. Кто б заразу в дом не принес, от всего избавлюсь. Дом мой — крепость моя, дом мой — сила моя. Так тому и быть».

Мусор собирают и выбрасывают вдали от дома, а веник как следует промывают водой и оставляют сохнуть. После этого на нем нужно повязать зеленую и красную ленту, поставить возле двери прутьями вверх и произнести такие слова:

 «Не бывать в моем доме болезням, не ходить моей семье в больных».

Этот обряд позволит отогнать от всех членов семьи ненастье и недуги.

# Общество Приметы
По материалам: rsute

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