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В ЛНР заявили о намеренном решении Ющенко вывести военные части из Донбасса

В ЛНР заявили о намеренном решении Ющенко вывести военные части из ДонбассаПосол ЛНР Мирошник: Ющенко вывел военные части из Донбасса, чтобы он не мог защитить себя

Бывший президент Украины Виктор Ющенко, придя к власти в стране, намеренно вывел воинские подразделения из Донецкой и Луганской областей. Такое мнение выразил глава представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник в интервью ТАСС.

По его словам, такое решение экс-украинский лидер принял для того, чтобы Донбасс не имел возможности защитить себя в случае конфликта. «Да, потому что они могли обернуть свое вооружение в другую сторону», — пояснил Мирошник.

Посол ЛНР подчеркнул, что в Луганской области не было «ни одной воинской части». «Были закрыты училища штурманов, были закрыты артиллерийские подразделения, танковый полигон был расформирован, мотострелки, связисты, ракетчики — все это было убрано с территории», — заявил он.

В разговоре с агентством Родион Мирошник также объяснил согласие Донбасса на Минские соглашения в 2014-2015 годах. По мнению Мирошника, в то время Донбасс с военной точки зрения не мог бы противостоять Киеву. «У нас не было своей армии, у нас не было даже воинских частей на территории Донбасса», — напомнил он.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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