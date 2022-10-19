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В Норвегии задержали россиянина за управление беспилотником

В Норвегии задержали россиянина за управление беспилотникомНорвежская полиция задержала россиянина за управление беспилотником

Норвежская полиция задержала в Хаммерфесте россиянина за то, что он управлял беспилотником в районе Шпицбергена. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации, 47-летнему мужчине с российским и британским гражданством было предъявлено обвинение в нарушении закона о санкциях. У задержанного изъяли дроны и электронные устройства. Имя мужчины не разглашается.

По словам норвежской полиции, сделанные при помощи беспилотника записи будут иметь важнейшее значение в ходе расследования.

Ранее посольство России в Осло предупредило туристов о дискриминации россиян в Норвегии.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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