В Норвегии задержали россиянина за управление беспилотником
Сегодня, 14:55 Вадим Карасев
Норвежская полиция задержала россиянина за управление беспилотником
Норвежская полиция задержала в Хаммерфесте россиянина за то, что он управлял беспилотником в районе Шпицбергена. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно информации, 47-летнему мужчине с российским и британским гражданством было предъявлено обвинение в нарушении закона о санкциях. У задержанного изъяли дроны и электронные устройства. Имя мужчины не разглашается.
По словам норвежской полиции, сделанные при помощи беспилотника записи будут иметь важнейшее значение в ходе расследования.
Ранее посольство России в Осло предупредило туристов о дискриминации россиян в Норвегии.
По материалам: lenta.ru