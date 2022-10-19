. В приграничном российском городе восстановили электроснабжение
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В приграничном российском городе восстановили электроснабжение

В приграничном российском городе восстановили электроснабжение

В приграничном российском городе восстановили электроснабжениеГлава Белгородской области Гладков заявил, что электроснабжение в Белгороде восстановлено

Глава приграничной Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что аварийные службы восстановили электроснабжение в Белгороде после возгорания на подстанции «Южная». Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

«Электроснабжение в домах белгородцев восстановлено. За счет переподключения временно будет отсутствовать уличное освещение на улицах 5 Августа, Академическая, Железнодорожная, Королева, Костюкова, Шаландина, Мокроусова», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что часть белгородцев остались без света после отключения трансформатора на подстанции «Южная» из-за перенапряжения. Обесточены оказались улица Губкина и Бульвар Первого Салюта. По словам Гладкова, аварийные службы задействованы в переподключении электричества.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В приграничном российском городе восстановили электроснабжение
В приграничном российском городе восстановили электроснабжение
Мэттью Перри чуть не умер из-за передозировки и был в двухнедельной коме
Мэттью Перри чуть не умер из-за передозировки и был в двухнедельной
«Шарлотта»: рецепт торта из бисквитных рулетов без выпекания
«Шарлотта»: рецепт торта из бисквитных рулетов без выпекания
В ЦБ рассказали о переходе россиян в «режим экономии»
В ЦБ рассказали о переходе россиян в «режим экономии»
Даша Жукова появилась вместе с мужем-миллиардером на светском мероприятии
Даша Жукова появилась вместе с мужем-миллиардером на светском
Дана Борисова в шоке от поведения Алексея Панина
Дана Борисова в шоке от поведения Алексея Панина
Помолодевшая Ирина Понаровская вновь появится на телеэкране
Помолодевшая Ирина Понаровская вновь появится на телеэкране
Маргарита Симоньян рассказала о горе в семье
Маргарита Симоньян рассказала о горе в семье
Мэттью Перри едва не скончался из-за разрыва толстой кишки
Мэттью Перри едва не скончался из-за разрыва толстой кишки
Моргенштерн обвинил Собчак в «мразотности» и раскрыл ее методы работы
Моргенштерн обвинил Собчак в «мразотности» и раскрыл ее методы работы
Назначен новый глава МВД Великобритании
Назначен новый глава МВД Великобритании
13 сериалов октября: "Шантарам", "Интервью с вампиром", "Клуб полуночников"
13 сериалов октября: "Шантарам", "Интервью с

Топ на сегодня

Настасья Самбурская сразила поклонников идеальной фигурой
Настасья Самбурская сразила поклонников идеальной фигурой
Юлия Меньшова подверглась нападкам Стаса Садальского
Юлия Меньшова подверглась нападкам Стаса Садальского
Боррель отказался считать расизмом свое высказывание о «джунглях» вокруг Европы
Боррель отказался считать расизмом свое высказывание о «джунглях»
Сергей Безруков рассказал, какой подарок и от кого получил на день рождения
Сергей Безруков рассказал, какой подарок и от кого получил на день
Глава МАГАТЭ поразился знаниям Путина о Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ поразился знаниям Путина о Запорожской АЭС

Еще по теме

Электроснабжение в более чем 400 многоэтажках Мурманска восстановлено
В Балтийске восстановили электроснабжение после пожара на подстанции
В Горловке восстановили электроснабжение
Электроснабжение восстановили в микрорайоне Новый Свет в Балашихе