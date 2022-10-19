. В приграничном российском городе восстановили электроснабжение

Вадим Карасев

Глава Белгородской области Гладков заявил, что электроснабжение в Белгороде восстановлено

Глава приграничной Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что аварийные службы восстановили электроснабжение в Белгороде после возгорания на подстанции «Южная». Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

«Электроснабжение в домах белгородцев восстановлено. За счет переподключения временно будет отсутствовать уличное освещение на улицах 5 Августа, Академическая, Железнодорожная, Королева, Костюкова, Шаландина, Мокроусова», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что часть белгородцев остались без света после отключения трансформатора на подстанции «Южная» из-за перенапряжения. Обесточены оказались улица Губкина и Бульвар Первого Салюта. По словам Гладкова, аварийные службы задействованы в переподключении электричества.