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В России придумали альтернативу Apple Pay и Google Pay

В России придумали альтернативу Apple Pay и Google Pay

В России внедряется аналог систем бесконтактной оплаты со смартфонов Apple Pay и Google Pay для карт "Мир". С 25 октября кассиры магазинов смогут отсканировать QR-код с телефона покупателя, пишут "Известия".

Ранее в крупных магазинах также можно было оплачивать покупки с помощью QR-кода, однако россияне должны были самостоятельно его сканировать. В новой системе изображение на телефоне будет считывать сам кассир. В платежной системе "Мир" подчеркнули, что данный способ будет работать и на смартфонах iPhone.


"QR-код в данном случае будет выступать еще одним форм-фактором карты и позволит оплачивать товары и услуги без предъявления банковской карты", — рассказали в пресс-службе "Мира".

По информации газеты, новый способ платежа уже готовы внедрить Почта Банк, ПСБ, МТС Банк, "Русский стандарт" и "Зенит". Глава службы электронного бизнеса Почта Банка Михаил Бахиркин добавил, что для широкого использования технологии QR-кодов банкам и магазинам необходимо будет доработать собственные информационные системы.

Ранее Центробанк обязал ключевые банки подключиться к "Системе быстрых платежей" (СБП). В регуляторе подчеркнули, что внедрение СБП во все кредитные организации позволит россиянам совершать переводы как с помощью смартфонов, так и со стационарных компьютеров. Кроме того, положение Банка России предусматривает возможность использования мобильного приложения НСПК при оплате покупок в магазинах по QR-кодам.

В начале марта компания Apple объявила об ограничении работы Apple Pay и других сервисов в России в связи с действиями РФ на Украине. В данный момент россияне не могут использовать Apple Pay для бесконтактной оплаты в магазинах или для расчетов в интернете. Позже для жителей России был заблокирован и Google Pay.

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По материалам: uposters.ru

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