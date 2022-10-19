. В США назвали "священных коров", которыми Евросоюз не станет жертвовать ради Украины

Вадим Карасев

Евросоюз в настоящее время разрывает экономические связи с Россией в рамках поддержки Украины, но некоторые страны Европы пытаются защитить отрасли, которые считают своими священными коровами, пишет New York Times, ссылаясь на дипломатов.

Собеседники издания назвали фарсом лоббистскую работу Брюсселя по исключению алмазов из нового санкционного пакета.

"Бельгийцы оберегают торговлю российскими алмазами. Греки беспрепятственно перевозят российскую нефть. Франция и несколько других стран по-прежнему импортируют российский уран для атомных электростанций", - напомнили в издании.

Авторы публикации обратили внимание на то, что эти товары и сектора экономики по "весьма любопытным" причинам исключены из списков ограничительных мер.

"В ЕС есть священные коровы, жертвовать которыми некоторые члены блока не желают, хотя их партнеры соглашаются на тяготы ради того, чтобы наказать Кремль".

Греческие дипломаты добились послаблений для своих судовых компаний и смогли освободить их от нефтяного эмбарго. В поставках урана заинтересованы Франция, Венгрия, Словакия, Финляндия.

В процессе согласования новых санкционных мер страны Евросоюза не смогли договориться о введении ограничений на российские алмазы. Посол Польши выразил в связи с этим сожаление. Напомним, что именно Варшава активнее других настаивала на максимально жестких ограничительных мерах против Москвы с момента начала российской спецоперации на Украине. Дипломат вынужден был признать, что в случае введения санкций в отношении российских алмазов пострадает Бельгия, поскольку Антверпен считается мировой столицей бриллиантов.

Венгрия, в свою очередь, добилась исключения из очередного, восьмого, пакета антироссийских санкций российской атомной отрасли, от которой сильно зависит выработка электроэнергии в стране. Более того, Будапешт и Москва не так давно договорились о строительстве новых блоков на венгерской АЭС "Пакш", которая производит половину электричества в стране.