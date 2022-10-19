. В США захотели отомстить Маску за его слова об Украине
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В США захотели отомстить Маску за его слова об Украине

В США захотели отомстить Маску за его слова об Украине

В США захотели отомстить Маску за его слова об УкраинеFox News: США захотели уничтожить Илона Маска после его слов об Украине

США намерены уничтожить предпринимателя Илона Маска после его слов о прекращении бесплатного обслуживания системы Starlink на Украине. Такое мнение высказал ведущий Fox News Такер Карлсон.

«Маск пытается дать людям возможность говорить то, что они на самом деле думают, но правящим элитам это не нравится, поэтому Министерство юстиции США сейчас ведет расследование в отношении бизнесмена в силу причин, которые никто даже не может назвать», — заявил Карлсон.

Ведущий считает, что власти пытаются запугать людей уголовными делами, чтобы добиться их послушания и молчания на тему ситуации на Украине.

Ранее компания Маска SpaceX объявила о прекращении финансирования системы Starlink на Украине. Илон Маск призвал Пентагон взять финансирование услуг связи на себя. Однако в ночь на 16 октября миллиардер сообщил, что продолжит оплачивать услуги Starlink для Киева.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Тельцов ждут сложности в отношениях, а Львов — эмоциональная встряска: прогноз от Александра Зараева на ноябрь 2022 года
Тельцов ждут сложности в отношениях, а Львов — эмоциональная
Матвиенко объяснила введение военного положения в четырех регионах России
Матвиенко объяснила введение военного положения в четырех регионах
CD Projekt RED объявила, что Cyberpunk 2077 снова «процветает»
CD Projekt RED объявила, что Cyberpunk 2077 снова «процветает»
«Как введение военного положения на присоединенных территориях отразится на ходе СВО?»
«Как введение военного положения на присоединенных территориях
Подборка гифок (25 гифок) - 19.10.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 19.10.2022
Моргенштерн*: «Собчак – фигура, которая повлияла на то, что я не могу вернуться в страну. Она мразь»
Моргенштерн*: «Собчак – фигура, которая повлияла на то, что я не могу
Даня Милохин - деградант, заявила журналистка
Даня Милохин - деградант, заявила журналистка
Анна Семенович призналась, что верит в гадание
Анна Семенович призналась, что верит в гадание
Игорь Верник в полной тайне женился на молодой девушке
Игорь Верник в полной тайне женился на молодой девушке
Дом Веры Глаголевой дерзко обокрали
Дом Веры Глаголевой дерзко обокрали
Павел Прилучный выступил в суде по делу об избиении в ночном клубе
Павел Прилучный выступил в суде по делу об избиении в ночном клубе
Иран приравняет европейских чиновников к террористам в ответ на санкции
Иран приравняет европейских чиновников к террористам в ответ на

Топ на сегодня

Настасья Самбурская сразила поклонников идеальной фигурой
Настасья Самбурская сразила поклонников идеальной фигурой
Юлия Меньшова подверглась нападкам Стаса Садальского
Юлия Меньшова подверглась нападкам Стаса Садальского
Стало известно о желании Cisco вернуться в Россию
Стало известно о желании Cisco вернуться в Россию
Боррель отказался считать расизмом свое высказывание о «джунглях» вокруг Европы
Боррель отказался считать расизмом свое высказывание о «джунглях»
Глава МАГАТЭ поразился знаниям Путина о Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ поразился знаниям Путина о Запорожской АЭС

Еще по теме

Илона Маска назвали спонсором терроризма
SpaceX отказалась оплачивать услуги Starlink на Украине
Маск рассказал о влиянии экс-посла Украины Мельника на ситуацию с сетью Starlink
Маск сравнил расходы на Starlink для Украины и стоимость спутника GPS