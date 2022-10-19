. В США захотели отомстить Маску за его слова об Украине

Вадим Карасев

Fox News: США захотели уничтожить Илона Маска после его слов об Украине

США намерены уничтожить предпринимателя Илона Маска после его слов о прекращении бесплатного обслуживания системы Starlink на Украине. Такое мнение высказал ведущий Fox News Такер Карлсон.

«Маск пытается дать людям возможность говорить то, что они на самом деле думают, но правящим элитам это не нравится, поэтому Министерство юстиции США сейчас ведет расследование в отношении бизнесмена в силу причин, которые никто даже не может назвать», — заявил Карлсон.

Ведущий считает, что власти пытаются запугать людей уголовными делами, чтобы добиться их послушания и молчания на тему ситуации на Украине.

Ранее компания Маска SpaceX объявила о прекращении финансирования системы Starlink на Украине. Илон Маск призвал Пентагон взять финансирование услуг связи на себя. Однако в ночь на 16 октября миллиардер сообщил, что продолжит оплачивать услуги Starlink для Киева.

