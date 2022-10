. В Великобритании выбрали лучший альбом года

Вадим Карасев

Рэперша Little Simz получила премию Mercury Prize за альбом Sometimes I Might Be Introvert

В Великобритании прошла ежегодная музыкальная премия Mercury Prize. Об этом сообщает The Guardian.

Приз вручают за лучший британский и ирландский альбом. В этом году его получила 28-летняя рэперша Little Simz, которую отметили за ее четвертый релиз Sometimes I Might Be Introvert. Она стала единственной артисткой, которую номинировали на эту награду дважды — в 2019 году она претендовала на приз со своим альбомом Grey Area.

«Выбранный нами альбом затрагивает как личные, так и политические темы. Музыка в нем одновременно сложная и разнообразная. Это действительно исключительный альбом», — заявил диджей и ведущий церемоний Jamz Supernova.

«Я хочу сказать огромное спасибо Mercury за этот невероятный приз. Я хочу сказать спасибо моему брату и близкому соратнику — [продюсеру] Inflo. Он знает меня с юных лет, он был со мной, и мы вместе создали этот альбом. Были моменты в студии, когда я не знала, закончу ли я этот альбом, я переживала все эти эмоции, и он был рядом со мной», — сказала Little Simz во время получения награды.

В прошлом году Mercury Prize получила Арло Паркс. Ее наградили за дебютный релиз Collapsed in Sunbeams.