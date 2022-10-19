. Василиса Володина рассказала, когда нужно начинать новую жизнь

Астролог Василиса Володина призналась, что грядет не простое время. Коридор затмений начнется 23 октября и продлится до 10 ноября. В этот период будут два затмения. Звезда шоу «Давай поженимся!» Василиса Володина объяснила, почему именно сейчас нужно быть во всеоружии.⠀ «Это время требует осторожности и внимания. Не рискуйте без необходимости. Все смелые поступки за гранью здравого смысла отложите пока. Выяснения отношений тоже отложите, если не припекло так, что терпеть уже невозможно. Если хотите начать новую жизнь и готовы к тому, что она будет непредсказумой — дерзайте в районе 25 октября. Если хотите начать новую жизнь, но не готовы к тому, что поток судьбы понесет вас на свое усмотрение. Если хотите проститься с вредной привычкой или вредным человеком, сделайте все для этого в районе 8 ноября», — рассказала астролог.Также астролог посоветовала, если планируете высказать негодование и проучить нахалов, то стоит тщательнее подумать об этом. Однако прогноз состоит не только из тревожных данных. «Конечно, затмения могут нести и хорошее. И, конечно, волноваться нужно не всем. А вот тем, у кого затмения задевают напряженно светила или Марс, нужна особенная собранность и выдержка. Это тельцы и скорпионы в первую очередь», — предупредила она. Володина назвала и тех, кому тоже необходимо быть осторожными. Это те, кто родился в любом году: 22-24 января 04-07 февраля 21-24 апреля 05-09 мая 24-27 июля 07-11 августа 24-28 октября 07-11 ноября