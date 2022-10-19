. "Ведомости": "Роснано" могут расформировать из-за санкций

Вадим Карасев

Российское правительство сомневается в целесообразности поддержания дееспособности государственной корпорации "Роснано", поскольку она фактически не может больше обслуживать свои обязательства из-за западных санкций. Как пишут "Ведомости", ссылаясь на свои источники, компания может быть расформирована, а часть ее активов - передана другим госкорпорациям.

Другой вариант развития событий - продолжить политику расчистки баланса, но сохранить "институт развития как центр компетенций по инновациям". Власти могут быть заинтересованы в компетенциях "Роснано" для решения задач импортозамещения, но пока окончательных решений о судьбе компании не принималось - все будет зависеть от мнения президента.

Минфин выступает за расформирование госкорпорации. Ведомство уже погасило за "Роснано" долг перед кредиторами в размере 90 млрд рублей. В конце прошлого года сообщалось, что госкорпорация обсуждает с кредиторами реструктуризацию долгов во избежание "негативных сценариев".

1 декабря 2021 года "Роснано" выплатила 4,5 млрд рублей для погашения облигаций, не обеспеченных государством. Затем корпорация направила банкам-кредиторам досудебные претензии с требованием признать недействительными заключенные с ними кредитные договоры почти на 55 млрд рублей. В том же месяце правительство разработало стратегию помощи "Роснано", чтобы решить ее проблему с долгами и спасти от дефолта.