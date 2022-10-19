. Виды промышленных картонаторов

Вадим Карасев

Современные картонаторы позволяют быстро упаковывать продовольственную и непищевую продукцию автоматизированным способом. Для этого важно подобрать качественное оборудование подходящего типа.

Основные варианты промышленных картонаторов

Для производственных линий можно подобрать специальное оборудование на сайте https://basispacking.com/product/type-machines/machines-for-packing-cardboard/, где представлены картонаторы с разной производительностью.

Выделяют основные виды устройств:

вертикальные;

горизонтальные.

Выбор зависит от загруженности производственной линии, типа продукции для упаковки. Если предусмотрено изготовление небольшого количества товаров, можно выбрать полуавтоматические устройства. В случаях, когда работает полноценное производство со специализированным оборудованием, потребуются полноценные системы.

Вертикальные машины обеспечивают оптимальную производительность для средних по объему производства. Горизонтальные машины превышают их результативность вдвое. При этом по техническим возможностям и наличию дополнительных опций устройства практически не отличаются.

Достоинства вертикальных картонаторов

Устройства предназначены для упаковки до 50-70 коробок в минуту. Возможен выбор модификаций по размерам и мощности, в том числе для организаций со значительной загруженностью.

Выделяют преимущества вертикальных приборов:

оптимальная производительность;

автоматизация процессов;

возможность упаковки сыпучей или мелкоштучной продукции;

надежная конструкция без необходимости частых ремонтных работ.

Во время работы продукция помещается в отдельный бункер, из которого подается на конвейерную ленту. Обеспечивается закладка типоразмера упаковки в соответствии с типом содержимого.

Особенности горизонтальных картонаторов

Оборудование представляет собой полностью автоматическую и скоростную систему, которая способна работать со значительными размерами упаковки. Скорость работы составляет до 150 действий по упаковыванию продукции в минуту.

Процесс легко согласуется с другим оборудованием, интегрируется со скоростными линиями на производстве. Благодаря надежности и простой конструкции снижаются затраты на эксплуатацию.

На сайте https://basispacking.com/ можно подобрать вертикальный или горизонтальный картонатор с максимальными техническими возможностями. Обеспечивается продолжительная эксплуатация, высокая производительность и надежная работа без сбоев, не требующая вмешательства со стороны операторов.



