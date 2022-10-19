. Владимир Мединский заявил, что журфак МГУ "забит тварями с либеральными взглядами"
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Владимир Мединский заявил, что журфак МГУ "забит тварями с либеральными взглядами"

Владимир Мединский заявил, что журфак МГУ "забит тварями с либеральными взглядами"

Помощник президента России и бывший министр культуры Владимир Мединский на презентации книги члена научного совета РВИО Владимира Кикнадзе заявил, что факультет журналистики МГУ "забит тварями с либеральными взглядами".

Он высказался о "плохо понимающей молодежи", которой, по его мнению, в столице России больше, чем в других городах, а в качестве примера привел историю, которая ранее произошла на факультете журналистики МГУ, заявив, что там "затравили парня".

Журфак МГУ забит этими тварями, еще и из числа, так сказать, учеников "либеральных преподавателей". Мы все это могли терпеть, вполне это было нормально. У нас свобода, плюрализм процветал 30 лет. Только не в военное время. В военное время как-то это нехорошо, мне кажется, — цитирует слова Мединского РИА "Новости".

Он добавил, что преподаватели должны доносить до студентов суть спецоперации, чтобы "вот этим персонажам через дорогу мозги на место поставить".

Ранее один из студентов факультета журналистики публично выступил за военную спецоперацию РФ на Украине и опубликовал фотографию с буквой Z в коридоре вуза. Это вызвало волну негодования со стороны студентов, которые спецоперацию не поддерживают: его раскритиковали в соцсетях и заявили, что он "мальчик особенный". Кроме того, многие студенты также напомнили однокашнику о запрете на политическую деятельность в стенах вуза.

После того, как этот инцидент получил распространение, две высказавшиеся против него студентки были отчислены. За отчисление выступила декан факультета Елена Вартанова, которая назвала критику в адрес студента "неприемлемой"


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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