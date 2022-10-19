. Владимир Путин ввел военное положение

Президент РФ Владимир Путин пошел на крайние меры. Выступление главнокомандующего России анонсировали еще накануне, а 19 октября он по видеосвязи провел заседание Совета Безопасности. Свое выступление он начал с нескольких важных заявлений. В связи с тем, что руководство Украины отказалось от переговоров и продолжило обстрел мирных городов, решено ввести военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. Также Владимир Путин сказал, что наделил глав регионов дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Кроме того, будет создан специальный координационный совет, его возглавит премьер-министр Михаил Мишустин. Владимир Владимирович также поручил мэру Москвы Сергею Собянину как главе комиссии Госсовета подключиться к координации работы регионов по повышению безопасности.«Денежное довольствие мобилизованных должно составлять не менее 195 тысяч рублей в месяц. Все наши воины должны быть оснащены всем необходимым», — четко дал понять президент. После выступления президента сенатор Клишас рассказал, что Совет Федерации примется за работу в ближайшее время. «Совет Федерации рассмотрит Указ Президента о введении военного положения в отдельных регионах в соответствии со своими конституционными полномочиями в кратчайший срок», — сказал Клишас, цитирует ТАСС.. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что закрытие границ в свете введения военного положения в четырех российских регионах не планируется.