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Volkswagen начал искать покупателей на свой завод в Калуге

Volkswagen начал искать покупателей на свой завод в КалугеAllgemeine Zeitung: Volkswagen ищет покупателей на свой завод в Калуге

После приостановки производства на заводе в Калуге автоконцерн Volkswagen не планирует возобновлять работу в России и ищет покупателей на этот актив, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники.

Компания находится в поисках инвестора для своего завода в Калуге, поскольку не видит иных альтернатив, учитывая события на Украине. «С каждым витком эскалации вероятность того, что мы снова сможем производить в Калуге в обозримом будущем, снижается», — заявил один из менеджеров компании.

В наблюдательном совете Volkswagen изданию сказали, что у представителей управления «есть четкое желание полностью уйти из страны». В самом автоконцерне рассчитывают на покупателей в России или Китае, отмечает Allgemeine Zeitung.

Volkswagen (бренды Audi, Skoda, Volkswagen, Bentley, Lamborghini и Ducati) остановил производство автомобилей и поставки машин иностранного производства в страну 3 марта. Также компания прекратила производство на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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