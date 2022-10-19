. Xbox сообщает о планах создать «магазин игр нового поколения»

Вадим Карасев





Microsoft в документах, которые были переданы CMA для одобрения сделки по покупке Activision Blizzard, сообщила о некоторых своих планах по развитию бренда Xbox. Давно известно, что компания делает большую ставку на сервис Xbox Cloud Gaming и подписку Game Pass. Из ответа компании агентству CMA следует, что есть в планах у Xbox и создать «магазин игр нового поколения». Вот что говорится на этот счет в документах:

Сделка расширит возможности Microsoft по созданию магазина игр нового поколения, который будет работать на различных устройствах, включая мобильные, благодаря добавлению контента Activision Blizzard. Опираясь на существующие сообщества геймеров Activision Blizzard, Xbox будет стремиться масштабировать Xbox Store для мобильных устройств, привлекая геймеров к новой мобильной платформе Xbox. Однако отток потребителей от Google Play Store и App Store на мобильных устройствах потребует серьезных изменений в поведении потребителей. Microsoft надеется, что, предлагая хорошо известный и популярный контент, геймеры будут более склонны пробовать что-то новое.

Стоит отметить, что сейчас на платформах iOS нельзя выпускать собственный магазин приложений, и в документе не содержится ответа, каким образом Microsoft намерена обходить это ограничение. Ранее, из-за ограничений платформы Apple, команде Xbox пришлось интегрировать Cloud Gaming в браузер, поскольку мобильное приложение с поддержкой облачного сервиса было заблокировано на iOS.

Ранее компания Microsoft неоднократно отмечала, что рынок мобильных устройство огромен, и во многом сделка с Activision Blizzard должна помочь Microsoft заполучить значительную долю на этом рынке.