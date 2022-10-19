. Защитные обереги и талисманы: какие украшения нужно носить, не снимая

В жизни каждого человека рано или поздно наступает черная полоса, когда рушатся все планы, отношения не складываются, а задуманное не сбывается. Причиной этого может быть порча или сглаз. Чтобы уберечь себя от негатива и всего плохого, нужно знать, какие украшения необходимо носить, не снимая, ведь многие из них будут служить надежным талисманом и защитой.

Какие украшения нужно носить постоянно

Монета

Если все время носить с собой монетку, то получится не только отогнать беду, но и притянуть в свою жизнь удачу. Самое главное, никому ее не показывать, иначе таким образом может снизиться эффект от ее действия.

Булавка





Она обладает сильным защитным свойством и оберегает от дурного глаза. Сейчас в продаже можно увидеть много разных вариантов: мини-булавка из золота или серебра, брошь и другие украшения в виде булавки. Но самым лучшим вариантом является обычная булавка. Чтобы усилить ее действие, можно попросить старшего родственника, чтобы он застегнул ее.

Коробочка с солью

Этот талисман поможет защититься от невзгод. Такую коробочку можно носить как в качестве брелока, так и в дамской сумочке. Соль способна вбирать в себя весь негатив. Главным условием является то, что соль нужно периодически менять.

Украшения в виде рун

Амулеты с защитными рунами тоже можно использовать в качестве защитного талисмана. Их можно нанести хной на невидимом месте. Некоторые могут набить руны как тату, но это очень ответственный шаг, к которому нужно как следует подготовиться.

Нить на запястье





На руке следует носить шерстяную нить красного цвета. Обязательным условием является ношение именно на левой руке.

Оберег в виде зеркала

В качестве такого оберега может выступать любое изделие, внутри которого будет зеркало. Оно будет отражать негатив.

Украшения, которые передаются по роду

Такие украшения будут служить самым сильным оберегом и помогут защитить человека от любых невзгод. В данном случае это могут быть серьги или кольца, которые передавались из поколения в поколение.

Религиозные украшения

Каждая религия имеет свои украшения. Самым мощным оберегом в православии считается нательный крестик. Главным условием является то, что крестик должен быть освящен в церкви. Для защиты от бед и сглаза можно носить нательный пояс.

Еще одним оберегом в православии является ладанка, которую можно носить, как подвеску, так и крепить ее на внутренней стороне одежды.





Украшение из камней

Камни способны защитить от всего плохого. Их можно носить в виде ожерелья, броши, браслета или же как отдельный минерал. Прежде чем выбрать себе камень-амулет, нужно учитывать свой знак зодиака, ведь для каждого он будет свой. Такое украшение обладает сильными свойствами, поэтому может защитить и уберечь от любого негатива, а также открыть дорогу в светлое будущее.

Оберег Глаза Фатимы

Этот оберег будет работать только в том случае, если находится на видном месте. Именно поэтому его необходимо носить поверх любой одежды, в качестве броши или как подвеску.