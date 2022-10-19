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Звезда «Гарри Поттера» рассказал о проблемах с алкоголем и лечении в рехабе

Звезда «Гарри Поттера» рассказал о проблемах с алкоголем и лечении в рехабеЗвезда «Гарри Поттера» Том Фелтон рассказал о проблемах с алкоголем и лечении в рехабе

35-летний британский актер Том Фелтон, исполнивший роль Драко Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере, откровенно рассказал о проблемах с употреблением алкоголя. Об этом он сообщил в своей книге «По ту сторону волшебной палочки: магия и хаос взросления волшебника», передает DailyMail.

По словам артиста, он регулярно выпивал по несколько бутылок пива еще до захода солнца и рюмке виски к каждой из них. Фелтон подчеркнул, что в тот момент его зависимость была симптомом более глубоких проблем с психическим здоровьем.

Тогда его возлюбленная забеспокоилась о состоянии актера и предложила пройти лечение. С аналогичным советом к звезде «Гарри Поттера» обратился его адвокат.

«Том, я не очень хорошо тебя знаю, но ты кажешься хорошим парнем. Все, что я хочу тебе сказать, так это то, что это мое семнадцатое вмешательство в жизнь клиента за всю мою карьеру. Одиннадцать клиентов уже мертвы. Не будь двенадцатым», — привел Фелтон слова своего юриста.

Тогда актер отправился в рехаб, однако покинул его спустя сутки. Позже артист оказался во втором реабилитационном центре. Там его обнаружили в женском отделении, после чего выгнали за нарушение правил.

Какое-то время Фелтон держал себя под контролем, но через несколько лет «онемение вернулось» и актер уже самостоятельно отправился на лечение в третий рехаб.

«Подобно тому, как мы все испытываем физическое нездоровье на каком-то этапе нашей жизни, мы все так же испытываем нездоровье психическое. В этом нет ничего постыдного. Это не признак слабости», — добавил артист.

Ранее Том Фелтон рассказал о системе штрафов за хихиканье во время съемок «Гарри Поттера».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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