. 12 бальзамов для губ, которыми пользуются звезды — от Дженнифер Лопес до Дженнифер Энистон

Вадим Карасев

Зима не за горами, поэтому самое время обзавестись питательным бальзамом, который спасет шелушащиеся, сухие и потрескавшиеся губы (кожа в этой области особенно тонкая и чувствительная, поэтому и уход должен быть особенным). Бьюти-редактор Spletnik Елизавета Константинова рассказывает, какие средства для губ выбирают Белла Хадид, Сальма Хайек и другие звезды.

1. Дженнифер Энистон и Кейт Аптон — бальзам для губ, Dr. Hauschka1 199 руб.

Бальзам этого популярного и любимого знаменитостями бренда — именно то, что доктор прописал. Средство с кремово-восковой текстурой Dr. Hauschka питает, успокаивает и защищает даже самые чувствительные губы. В составе — воски растений и ценные растительные масла (например, язвенник целебный, календула и зверобой), а также порошок шелка. Последний ингредиент как раз и придает губам бархатистую гладкость, как после нежного пилинга. Один нюанс: из баночки доставать бальзам нужно шпателем или пальцем, что не очень удобно. Но Дженнифер Энистон и Кейт Аптон это не смущает: пользуются и хвалят.





Дженнифер Энистон





2. Наоми Кэмпбелл, Опра Уинфри, Дженнифер Лопес и Дженнифер Энистон — бальзам для губ Lip Fetish, Pat McGrath Labs6 490 руб.

В 2015 году знаменитая визажистка Пэт Макграт выпустила дебютную коллекцию макияжа, которая произвела фурор. Ажиотаж вокруг косметики Pat McGrath Labs не стихает, каждое средство раскупается на ура. Возможно, все дело в продуманном маркетинге, отличных составах, симпатичных упаковках и звездных поклонницах. Так, например, Наоми Кэмпбелл, Опра Уинфри, Дженнифер Лопес и Дженнифер Энистон зимой не выходят из дома без бальзама для губ марки. У него омолаживающая, богатая антиоксидантами формула, которая делает губы мягкими, увлажненными и сияющими.





Дженнифер Лопес





3. Белла Хадид, Элизабет Мосс, Оливия Палермо, Кара Делевинь и Джессика Бил — увлажняющий бальзам для губ Addict Lip Glow, Dior3 250 руб.

Несколько лет назад технологи Dior решили переизобрести бестселлер марки — бальзам Lip Glow. Формулу сделали на 97% состоящей из компонентов природного происхождения (вишневое масло, масло ши, воски подсолнуха и риса), добавили в палитру оттенки для всех подтонов кожи. Средство "пробуждает" природный цвет губ, адаптируясь к уровню pH кожи. Увлажняющее средство можно использовать как самостоятельный продукт, а можно в качестве праймера (для разглаживания губ и подготовки их к нанесению стойкой помады) — как это делают Белла Хадид, Элизабет Мосс, Оливия Палермо, Кара Делевинь или Джессика Бил.





Белла Хадид





4. Кристен Стюарт и Кейли Куоко — бальзам-стик Eight Hour Cream, Elizabeth Arden2 229 руб.

Крем Eight Hour Cream по-прежнему остается бестселлером спустя 88 лет после того, как он был придуман Элизабет Арден. Неудивительно, что на основе этого средства сделали бальзам для губ, который обеспечивает защиту от солнца. Средство насыщено эмолентами (сочетающими в себе эффективные смягчающие, увлажняющие, регенерирующие и антиоксидантные компоненты), солнцезащитными фильтрами SPF15 и витамином Е. Классическая прозрачная версия давно полюбилась Кристен Стюарт и Кейли Куоко.





Кристен Стюарт





5. Сидни Суини, Кендалл Дженнер, Иман, Кайя Гербер — ночная маска для губ Laneige1 099 руб.

У корейского бестселлера — ночной маски для губ Laneige — целый пул звездных поклонниц. Средство можно найти в косметичках Зои Салданы, Сидни Суини, Кендалл Дженнер, Иман, Кайи Гербер, Сары Сампайо, Шэрон Стоун и Джеммы Чан. Средство не только улучшит состояние губ, но и добавит им цвета. Суперэффект достигается благодаря маслу ши и мурумуру, растительным и синтетическим воскам, гиалуроновой кислоте и экстрактам клюквы, клубники, малины, черники и кофе.





Сидни Суини





6. Оливия Калпо — бальзам для губ на натуральной основе, Burt's Bees Beeswax449 руб.

Отличный бюджетный вариант с натуральным составом. Ингредиенты понятные и простые: пчелиный воск, кокосовое масло, масла семян подсолнечника, перечной мяты, сои и канолы (получают из семян модифицированного рапса), ланолин и экстракт листьев розмарина. Оливия Калпо признается, что этот бальзам — один из ее любимых.





Оливия Калпо





7. Брук Шилдс — бальзам Baume de Rose, By Terry5 600 руб.

Консистенция этого бальзама для губ просто замечательная, по словам Брук Шилдс: он достаточно густой и не слишком жирный. Есть средства слишком ланолиновые, они быстро "сползают", а Baume de Rose с гиалуроновой кислотой, маслом ши и церамидами остается на губах и сохраняет их увлажненными.

Я перепробовала очень много других вариантов, но каждый раз возвращаюсь к By Terry,

— говорила актриса в интервью The Strategist.





Брук Шилдс





8. Рози Хантингтон-Уайтли — бальзам для губ Glossier Balm Dotcom3 900 руб.

Рози Хантингтон-Уайтли предпочитает бальзам для губ Glossier. Внутри питательное касторовое масло и пчелиный воск, увлажняющий экстракт купуасу и богатый антиоксидантами экстракт розмарина. На выбор шесть аппетитных ароматов: "День рождения", "Роза", "Вишня", "Мята", "Кокос" и "Манго".





Рози Хантингтон-Уайтли





9. Нина Добрев — увлажняющий бальзам для губ Karite, L'Occitane1 000 руб.

Нина Добрев в интервью Harper's Bazaar рассказала, что в ее косметичке всегда лежит бальзам французской марки L'Occitane, который она впервые купила в самолете. Обогащенное маслом ши и солнцезащитным фактором SPF 30, это средство обеспечивает тщательное увлажнение и мгновенно образует на коже защитный слой, не оставляя ощущения чрезмерной липкости.





Нина Добрев





10. Люси Хейл — бальзам для губ Lucas Papaw Ointment840 руб.

Lucas Papaw Ointment — универсальное средство, которое можно использовать где угодно (наносить на сухие локти, кутикулу или руки). Так делает Люси Хейл.

Я буквально одержима им. Как-то обнаружила дома 10 тюбиков этого средства. У каждого визажиста, которого я знаю, оно есть в наборе. Даже если я не пользуюсь косметикой, то обязательно наношу этот бальзам,

— сказала актриса в интервью Forbes.

Главный ингредиент формулы, которая, по словам бренда, не меняется уже 100 лет, — свежая ферментированная папайя. А еще вазелин и воск.





Люси Хейл





11. Сальма Хайек — бальзам для губ Comfort, Sisley6 575 руб.

Сальма Хайек еще в 2017 году в интервью New York Times призналась, что в ее сумочке всегда лежит бальзам Sisley. Думаем, фаворит у актрисы не поменялся. Его безводная формула защищает от агрессивного воздействия внешней среды: с ним холод, ветер и солнце нипочем. Сочетание масел лесного ореха, подсолнечника, ядра сливовой косточки и масел карите и красного манго заживляет трещинки и придает губам объем. Его можно использовать в качестве ночной маски и экстренной помощи для поврежденных, пересохших или потрескавшихся губ.





Сальма Хайек





12. Кэндис Свейнпол — увлажняющий бальзам для губ с маслом какао, витамином Е и SPF 15, Palmer's319 руб.

Это мой абсолютный фаворит. Без него я никуда не пойду,

— сказала Кэндис Свейнпол в интервью Vogue.

В дополнение к аппетитному аромату, который напоминает свежеиспеченный шоколадный торт, модели нравится, что бальзам заполняет все неровности как хороший филлер, но при этом не ложится толстым вазелиновым слоем.





Кэндис Свейнпол





Елизавета Константинова