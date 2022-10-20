. 16 комиксов от иллюстратора, который честно и с юмором рассказывает о буднях мамочек и прочих жизненных вещах

Жизнь — лучший источник новых идей для создания смешных комиксов. А семейная жизнь с двумя детьми — настоящая комедия, по которой точно можно написать целую книгу с картинками.

Ангелина или просто же Лина делится своими рисульками о материнских буднях и здорово этим смешит людей. Ведь её комиксы не только о том, какой спектакль устраивает малышня для своих родителей, но и о прочих жизненных вещах, знакомых каждому.

Стоит лишь добавить одну деталь, как тут же может получиться хит продаж (или новые страдания родителей)

Педали? Нет, не слышали

Ангелина сидит во втором декрете и с радостью делится своими впечатлениями о материнстве в забавных иллюстрациях. По образованию девушка экономист-менеджер. Но вот уже второй год она рисует комиксы, стиль которых на протяжении всего этого времени не раз менялся.

Фотографы уже тут как тут

Когда очень плохая память на лица людей

Умение укладывать чёлку — это дар богов, который суждено получить далеко не всем

Утро бывает разным

Неприятное осознание, что ты потратил деньги зря

Чтобы выйти на люди, многого не надо

Видят vs чувствую

Модный приговор отменяется

Прекрасное в мелочах

В каждом возрасте свои радости

Волосы — одна из самых непостоянных вещей в нашей жизни. Сегодня они длинные, завтра уже короткие

А здесь мы собрали для вас 15 примеров неудачных походов в салон красоты, после которых девушки кричали караул.

Содержимое косметички немного поменялось

Есть два типа экстрима

Сказка «Золушка» на современный лад

Ангелина — не первая мамочка в декрете, которая придерживается мнения, что материнство и семейная жизнь — те ещё аттракционы. Здесь вы найдёте больше комиксов, в которых это ярко показано.