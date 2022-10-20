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16 комиксов от иллюстратора, который честно и с юмором рассказывает о буднях мамочек и прочих жизненных вещах

16 комиксов от иллюстратора, который честно и с юмором рассказывает о буднях мамочек и прочих жизненных вещах

Жизнь — лучший источник новых идей для создания смешных комиксов. А семейная жизнь с двумя детьми — настоящая комедия, по которой точно можно написать целую книгу с картинками.

Ангелина или просто же Лина делится своими рисульками о материнских буднях и здорово этим смешит людей. Ведь её комиксы не только о том, какой спектакль устраивает малышня для своих родителей, но и о прочих жизненных вещах, знакомых каждому.

Стоит лишь добавить одну деталь, как тут же может получиться хит продаж (или новые страдания родителей)

Педали? Нет, не слышали

Ангелина сидит во втором декрете и с радостью делится своими впечатлениями о материнстве в забавных иллюстрациях. По образованию девушка экономист-менеджер. Но вот уже второй год она рисует комиксы, стиль которых на протяжении всего этого времени не раз менялся.

Фотографы уже тут как тут

Когда очень плохая память на лица людей

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Есть два типа экстрима

Сказка «Золушка» на современный лад

Ангелина — не первая мамочка в декрете, которая придерживается мнения, что материнство и семейная жизнь — те ещё аттракционы. Здесь вы найдёте больше комиксов, в которых это ярко показано.

# Интересное
По материалам: twizz

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