. 16 завораживающих фотографий, которые станут отдушиной для любителей всего идеального
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16 завораживающих фотографий, которые станут отдушиной для любителей всего идеального

16 завораживающих фотографий, которые станут отдушиной для любителей всего идеального

Каждый находит свой способ, как себя утешить и порадовать. Для истинных перфекционистов это бесспорно будет наведение порядка во всём и везде. Идеально сложенные и расставленные вещи или безупречные узоры не смогут не порадовать людей, чья душа так и просит разложить всё по полочкам не только в голове, но и в жизни.

Сегодня мы собрали для вас несколько снимков, которые принесут вам истинное удовольствие и помогут немного позабыть про хаос. Ведь на этих фотографиях всё идеально.

Безупречно сложенные раковины моллюсков

Рисовые пироженки или лохматые собачки?

Идеальное мороженое

Завораживающий узор на всю руку, который создаёт эффект перчатки

Ты могла бы себе и носочки так же нарисовать!

Хотела, да закончилась краска 🙁

Подсолнух из ручек

На то, как сглаживается шерсть лошади под рукой человека, можно смотреть целую вечность

Невероятно счастлив, как чудненько поместились все динозаврики на одну противень

К симметрии этого пирожного не придраться

Смотришь на эти расставленные восковые мелки по цветам, и глаз радуется

Кажется, у меня вышло очень даже аккуратно разложить арбуз по контейнерам

Безупречный стеллаж с кофтами в торговом центре

Рубашки, которые я аккуратно сложила на работе, до того, как клиент успел до них добраться.

Впервые получилось открыть крышку вот ТАК

Друг устанавливал у себя дома тёплый пол

Смотреть на этот грибок одно удовольствие

Компактно и аккуратно сложенные шины

Махровая татуировка, которую так и хочется потрогать

Художник из Монреаля, известный под ником Velco, набивает татухи в необычной технике. Он создаёт на теле человека зернистые минималистичные рисунки, смотреть на которые безумно приятно.

А здесь вы можете посмотреть фотографии, на которых показаны странные привычки людей, способные расшатать нервную систему любого. Перфекционист, глядя на всё это, точно бы заплакал!

# Интересное
По материалам: twizz

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