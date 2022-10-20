. 17 дворов, украшенных к Хэллоуину, которые хочется рассмотреть поближе, но делать это немного страшно

Хэллоуин — праздник, чья история уходит корнями в древность. Считается, что ночью с 31 октября на 1 ноября вся нечисть выходит погулять среди людей. Отсюда и пошла традиция наряжаться в страшные костюмы, чтобы спрятаться от привидений и других незваных гостей.

Но, несмотря на то, что этот праздник известен во всём мире, на западе он получил большую популярность, чем где-либо ещё. Здесь люди с особым трепетом относятся к его подготовке: костюмы, грим, вкусняшки и, конечно же, украшение своего дома. Но если кто-то ограничивается тыквой на подоконнике, то другие не хотят довольствоваться малым. Они включают всю свою фантазию и не жалеют сил, чтобы превратить унылый двор в настоящую сцену из фильма ужасов. И выходит у них это действительно жутко здорово!

Нашествие зомби

Охотники за привидениями на Хэллоуин работают не покладая рук

Паучье логово

Внимание! Неопознанный объект похитил корову!

Вдохновилась картинками из интернета и сама сделала этих двух приятелей на Хэллоуин

Несмотря на то, что торговые центры основательно запасаются самыми разными товарами к Хэллоуину, люди часто создают пугающих монстриков и других чудиков сами. И получается это у них не хуже, чем в магазине.

Моя бабушка прислала мне фото, как украсила свой дом к Хэллоуину. Это бомба!

А вы знали, что на Хэллоуин помимо известных развлечений ещё принято гадать? Например, молодые девушки кидают кожуру от яблок в костёр и по опаленный шкурке пытаются определить первую букву своего суженного. Чем-то это всё напоминает наши гадания на Святки.

Хэлп!

Незаконное проникновение на частную территорию

Да будет ярко и необычно

Не добро пожаловать

Доволен нашей подготовкой к Хэллоуину

Дом в Новом Орлеане, который ловит на себе восторженные взгляды

Любой гость будет съеден этим домом

Вижу цель, не вижу препятствий

Эта штука явно мешала собачке наблюдать за происходящим на улице.

Вот почему мы больше не можем использовать эту декорацию на Хэллоуин.

У меня нет частного дома, но зато есть балкон!

Настроение перед Хэллоуином и любым другим праздником можно создать где угодно и как угодно, главное — это желание!

Он смотрит за тобой…

Неудачное приземление инопланетян на нашу планету