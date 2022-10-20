. 18 маленьких и очаровательных котят, которые потрясли своих хозяев, превратившись в знатных котищ
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18 маленьких и очаровательных котят, которые потрясли своих хозяев, превратившись в знатных котищ

18 маленьких и очаровательных котят, которые потрясли своих хозяев, превратившись в знатных котищ

Дети растут невероятно быстро. И этот упрямый факт касается всех малышей, в том числе и кошачьих. Когда люди обзаводятся маленьким и пушистым комочком, им тяжело поверить, что уже в течение года он превратится в статного красавца, которого будет просто невозможно узнать. Изменившийся характер, поведение, привычки — всё это является неотъемлемой частью кошачьего взросления. Однако мы же не любим их из-за этого меньше? Нет!

Предлагаем вам взглянуть на чудесные фото, демонстрирующие процесс взросления различных котиков. Такие чудесные превращения могли произойти только благодаря неиссякаемой хозяйской любви.

Превращение из пушистой малявки во взрослую серьёзную кошку

Ловкий охотник за мухами и умелый поедатель вкусняшек

 Сама самодостаточность. В доме она главная (после попугая)

Сладкий малыш превратился в важную буханку

Наверняка сидит и думает, что ему сегодня отведать — сосисок или котлет.

Сына-корзина

Марсель — 4 месяца и 1 год и 8 месяцев

Сильвия гипнотизирует взглядом

Очаровательный Кузьма — настоящее пуховое умиление

Том, который не любит вставать рано по утрам

За внешностью мимишного мягкого облачка скрывается отродье Сатаны

Голливудская улыбочка.

Это Снежок

Щас спою.

Серафима

Знакомьтесь, Йеннечка

Прошёл почти годик, и маленький комочек вырос в большую шерсть, завоевавшую всю территорию квартиры и наши сердца.

Марсель. От одного месяца до года

Мейнкун деревенский

Водитель коробки

Фелисочка Фуроровна

Галя из бухгалтерии.

Это Наглость, она же Глаша

Её взяли в приюте в августе прошлого года, с тех пор она из скромной короткошерстной кошечки превратилась в пушистую подушку с глазами. Очень любит сидеть в раковине и пить воду из-под крана, а также устраивать ночные тыгыдыки.

За другими удивительными кошачьими преображениями можно понаблюдать в группе «Кот растёт».

# Интересное
По материалам: twizz

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