. 4 необычных факта об энергетике богатства, которые помогут вам разбогатеть

Вадим Карасев

Богатство — это то, о чем мечтает почти каждый человек на Земле. Всем хочется финансовой свободы, спокойствия и стабильности, но не все могут этого добиться. Возможно, вам станет проще понять, как достичь успеха. Если вы ознакомитесь с интересными фактами об энергетике успеха.

Вы можете пользоваться практиками на привлечение богатства, но они не будут максимально эффективными, если вы не будет помнить о важных секретах, описанных далее. Хорошее благосостояние — это удел не хитрых, а умных и мудрых людей, которые не останавливаются в развитии никогда.

Не все дети богатых людей тоже богаты

Энергетика богатых и успешных людей весьма заразительна, однако, если ваш отец или мать невероятно богаты, это совсем не означает, что вас это тоже ждет. Согласно статистике, более двух третей всех наследников состоятельных людей нашего мира теряет свое состояние. Это говорит лишь об одном — без труда, знаний и опыта не получится даже сохранить заработанные деньги, не говоря уже о том, чтобы приумножить свой капитал.

Богатство требует больших вложений времени и сил

Окружающим всегда кажется, что богатые люди почти не работают, но это не так. Успех в большинстве случаев является не результатом удачи, а плодом упорного и тяжелого труда. Важно помнить об одном из самых фундаментальных энергетических законов Вселенной — законе равномерного распределения энергии. Человек, который хочет много получать, должен много отдавать. Деньги, полученные случайно, эфемерны и не стабильны. Стабильно только то, что вы зарабатываете своим трудом. Потерять успех, авторитет и деньги проще, чем кажется.

Богатые люди часто жертвую средства на благотворительность

Если посмотреть на статистику, то большинство сверхбогатых людей планеты каким-то образом связаны с благотворительными фондами и какими-то способами помогают людям по всему миру. Если вы хотите сохранить удачу при себе, не будьте жадными. Поделитесь своими деньгами с теми, кого любите, сделав, к примеру, приятный подарок родителям. Совсем не обязательно тратить на благотворительность много. Умеренные и даже небольшие траты в этом направлении помогут вам остаться на плаву и улучшить карму.

Повышенный уровень эгоизма идет вразрез с принципами богатства. Поистине успешные и обеспеченные люди всегда думают об окружающих и о себе в примерно равной степени.

Экономия тоже нужна

Речь тут в первую очередь о нашей с вами энергии. Богатые люди не растрачивают ее попусту. Они занимаются только тем, что приносит им пользу — учатся, работают, встречаются с партнерами, расширяют навыки. Деньги — это тоже вид энергии, ведь вы тратите на их получение много сил. Именно поэтому с ними тоже нужно обращаться максимально осторожно. Разбрасываясь деньгами направо и налево, вы разбрасываетесь сотенными силами. По этой причине богатые люди всегда стараются вкладывать заработанные деньги, а не жить на широкую ногу.