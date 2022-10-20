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Алла Пугачева еще неплохо зарабатывает в России

Алла Пугачева еще неплохо зарабатывает в России
73-летняя певица Алла Пугачева решила покинуть родину. Артистка после переезда с мужем и детьми в Израиль не осталась без денег, как многие предполагали. Основной доход, конечно, в семью приносит супруг певицы, гастролирующий по всему миру, но и у нее остался на родине бизнес, позволяющий ей зарабатывать на россиянках. В свое время Примадонна пробовала вкладывать средства в самые разные сферы, но ее предприятия каждый раз прогорали: так произошло с авторскими духами, открытием школы для одаренных детей, производством чипсов. Алла Борисовна даже умудрилась потерять несколько миллионов в финансовой пирамиде. Однако один проект артистки все еще остается на плаву – речь про выпуск обуви и аксессуаров под брендом Alla Pugachova.
Контракт с известной обувной фирмой звезда эстрады заключила еще в далеком 1997 году и начала продавать сапоги, туфли, кроссовки с удобной колодкой. Несмотря на довольно высокую цену изделий, они пользовались спросом, и сегодня на маркетплейсах тоже можно найти немало обуви от Пугачевой. Правда, инсайдеры утверждают, что побег певицы в Израиль негативно сказался на этом бизнесе. Якобы спрос на продукцию резко упал, поэтому партнеры Аллы Борисовны вынуждены распродавать оставшиеся модели со скидками. «Алла, ну куда же ты умотала? После слов Пугачевой о холопах и рабах производитель вынужден распродавать обувь под ее брендом дисконтом. И то недешево. Ботфорты аж 20 тысяч рублей», — отметила Мария Иваткина в YouTube-шоу «ГДЕденьги». К слову, после получения Пугачевой гражданства Израиля ей также положена пенсия, пусть и небольшая.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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