. Алла Пугачева носит парики, рассказал стилист

Стилист рассказал о париках певицы Аллы Пугачевой. Эмигрировавшей в Израиль Алле Пугачевой не сидится на месте. За последнюю неделю она дважды вышла в свет и оба раза «выгуляла» одну и ту же накладную челку. Стилист, работавший с Примадонной, признался, почему ей приходится носить этот аксессуар на голове. Павел Лагунов рассказал журналистам, что Пугачева еще давно начала собирать дома коллекцию париков. Пользоваться ими она начала для того, чтобы её собственные волосы не превратились в мочалку от ежедневных укладок. Однажды Лагунов лично крепил на голову Примадонны шиньон, привезенный ею лично в «Останкино». Стилист очень нервничал и боялся за конечный результат, но она осталась его работой довольна. Сейчас, как утверждает стилист, Пугачева чаще использует в своих образах накладную челку, красная цена которой три тысячи рублей. Он объясняет, что артистка не пытается экономить, просто накладка состоит в основном из искусственных волос, что объясняет её невысокую стоимость.Кстати, по мнению Лагунова, уехавшая звезда в последнее время выходит в свет только в таком образе из-за слишком крупного лба. Якобы после экстремального похудения лицо Пугачевой стало непропорциональным. «Когда Алла Борисовна была в теле, она часто открывала лоб. В те времена могла себе позволить: лицо смотрелось пропорционально. Но сейчас Пугачева похудела и крупный лоб портит весь образ», — цитирует Лагунова источник. Напомним, что Пугачева переехала в Израиль еще весной этого года. В конце августа она вернулась домой, заявив, что собирается «навести порядок в головах у людей». Но вскоре после объявления в стране частичной мобилизации она снова покинула родную страну и, как говорят, на этот раз навсегда. При этом часть её семьи осталась жить в России. Кристина Орбакайте с сыном Дени Байсаровым объявили, что не планируют эмигрировать.