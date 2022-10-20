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Алсу призналась в боязни сцены

Алсу призналась в боязни сцены
Певица Алсу благодарна Лолите Милявской. Артистка в свежем интервью призналась, что захотела участвовать в международном конкурсе «Евровидение», скорее всего, исключительно по молодости. А вот сейчас она вряд ли бы согласилась на такую авантюру. «Когда я вышла сцену, меня охватил страх. Ужас! Даже сейчас, когда выхожу на сцену на ответственном мероприятии, первые несколько минут мне нужно собраться, выровнять дыхание и справиться с волнением. А на «Евровидении» песня идет всего три минуты, так что только к ее концу я начала приходить в себя», — отметила Алсу.
Говоря о том, что строить свою певческую карьеру она начала рано в 15 лет, поп-дива призналась, что она очень благодарна Лолите Милявской и Александру Цекало, которые тогда еще были парой. «Они видели, что я очень застенчивая, стеснительная, что мне во время выступлений не хватает уверенности. И советовали, как вести себя на сцене. Потом мы с Сашей даже гастролировали вместе», — добавила певица «7days».
# Шоу-бизнес Алсу, певица
По материалам: z-aya

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