. Алсу променяла карьеру на семью

Певица Алсу рассказала, чем займется, когда вырастут дети. Артистка дала понять, что ей было важно быть с близкими. Алсу не стала скрывать, что ее муж Ян Абрамов никоим образом не влиял на ее решение на время отстраниться от шоу-бизнеса. После замужества поп-дива стала больше времени уделять семье. Тем более что певица стала мамой. В браке с обеспеченным мужем предпринимателем Алсу родила троих детей.«Был период, когда я полностью погрузилась в семью. Но потом поняла, что у меня должна быть и своя жизнь, свои интересы, хобби. Конечно, все мои мысли — о семье, о детях, об их будущем. Но, тем не менее, я понимаю, что девочки уже повзрослели и через пару лет у них начнется самостоятельная жизнь. Сын уже дошкольник. И я могу больше времени уделять саморазвитию», — отметила Алсу.