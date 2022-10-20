. Анна Большова совершила ДТП со смертельным исходом
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Анна Большова совершила ДТП со смертельным исходом

Анна Большова совершила ДТП со смертельным исходом
Актриса Анна Большова  в темноте насмерть сбила женщину на деревенской дороге. 14 октября артистка ехала на своем Audi Q3 через деревню Грачевка. Внезапно, случилось страшное. Анна не заметила, как женщина 30-35 начала переходить дорогу в темноте. На повороте с Садовой улицы на Совхозную последняя угодила под колеса. Актриса была трезвой — соответствующую экспертизу провели на месте. По предварительной информации, Большова не заметила пешехода в темноте, поскольку актриса двигалась по неосвещенной загородной дороге. «Это деревенская неосвещенная дорога. Большова сама позвонила в полицию и вызвала скорую», — сообщили Baza в ГИБДД.
Звезда ехала одна на своей Audi по деревне Грачевка. Было темно и, как актриса заявила полицейским, она просто не заметила пешехода. Большова вызвала скорую и дождалась медиков, но те, к несчастью, спасти женщину уже не успели. Выяснилось, что Большова купила участок с домом в деревне Грачевка около двух лет назад — об этом рассказали в местной администрации. Там ее часто видели местные с отцом. На данный момент известно, что полиция проводит проверку инцидента.
# Шоу-бизнес Большова Анна
По материалам: z-aya

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