. Анна Большова уверяет, что женщина сама бросилась под колеса

Актриса Анна Большова стала участницей смертельного ДТП. Трагедия развернулась в Калужской области. Звезда «Ленкома» Анна Большова стала виновницей смертельного ДТП. Актриса сбила жительницу деревни Грачевка Олесю Соколову. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смертельной аварии. Актриса не выходит на связь с журналистами, однако ситуацию прокомментировал директор «Ленкома». Анна в личной беседе с Марком Варшавером поделилась подробностями ДТП.«Аня рассказала мне, что это произошло в сплошной темноте и женщина сама бросилась под ее машину. Поэтому я надеюсь, что следствие учтет все обстоятельства этого дела и примет правильное решение», — сообщил руководитель театра, «РИА Новости». Трагедия произошла 14 октября в Калужской области. Установлена личность погибшей. Ей оказалась 31-летняя жительница деревни Грачевка Олеся Соколова (по другой информации Борисенко). У женщины остались супруг и двое детей. Актриса не скрывалась с места происшествия. По информации ГИБДД, она сама вызвала полицию и скорую помощь. Судебно-медицинская экспертиза установила, что в крови Олеси было 4 промилле алкоголя.