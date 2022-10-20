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Анжелика Варум отказалась от прибыльного бизнеса

Анжелика Варум отказалась от прибыльного бизнеса
Вместе с исчезновением певицы Анжелики Варум исчез и ее бизнес.   Вот уже полгода 53-летняя Анжелика Варум сторонится публичности – артистка не посещает светские мероприятия, не дает концертов и не общается с поклонниками. Можно было подумать, что певица эмигрировала, но она все еще находится в России — недавно ее видели в одном из ресторанов Москвы. К тому же в столице активно трудится ее супруг Леонид Агутин. А вот чем занимается Варум, остается загадкой. Артистка не только ушла со сцены, но и отказалась от дорогого ее сердцу бизнеса, которым увлеклась несколько лет назад. Певица хвасталась, что включилась в семейное дело, приобрела 50 гектаров виноградников и стала выпускать вино в Краснодарском крае вместе с братом. Еще недавно на прилавках столичных магазинов можно было найти несколько наименований продукции Варум в среднем ценовом сегменте. Однако стоило певице уйти в тень, как исчезло и ее именное вино – завод его больше не производит.  
«Да, эти вина закончились, и новых поставок пока нет. Сейчас идет новый сбор урожая, и розлив пока не начался... Надеемся, что производитель этой серии порадует нас своей продукцией в 2023 году», — рассказали на предприятии. Нет никаких данных о Варум и в документах компании. Оказалось, среди учредителей она не значилась никогда. Правда, это не означает, что певица больше не имеет отношения в виноделию. «Анжелика Варум могла купить или взять в аренду землю с виноградниками и затем пересдать ее своему брату, заключив договор между ИП Варум и винзаводом. Такие договорные отношения в базе юрлиц вы не увидите, это внутренняя документация. В этом случае сбором урожая и выпуском напитков занимается завод, а Анжелика получает деньги с аренды и размещает на этикетке свое имя. Для публичного человека это самый удобный вариант», — объяснил юрист Михаил Алексеев в беседе с «КП».
# Шоу-бизнес Варум Анжелика
По материалам: z-aya

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