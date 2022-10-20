. Байден предрек осложнение выделения помощи Украине

Вадим Карасев

Байден заявил, что победа республиканцев на выборах осложнит выделение помощи Украине

Президент США Джо Байден предрек осложнение процесса выделения помощи Украине со стороны Вашингтона в том случае, если Республиканской партии удастся одержать победу на выборах в конгресс, сообщает РИА Новости.

Глава государства признался в том, что он обеспокоен возможным поражением Демократической партии на грядущих выборах, поскольку, по его словам, это может негативно отразиться на возможности оказывают Киеву помощь. При этом Байден заявил, что несмотря на это он уверен в том, что демократы сумеют удержать сенат. «Но это не закончилось, пока не закончилось», — заключил он.

Ранее американские конгрессмены решили до января 2023 года принять закон о выделении Украине военной помощи на сумму до 50 миллиардов долларов. Предполагается, что закон примут в ускоренном порядке из-за опасений, что новый состав Конгресса после предстоящих в ноябре выборов займет «более скептическую позицию» по выделению помощи Киеву.