. Билли Айлиш показала своего нового парня, который старше нее на 11 лет
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Билли Айлиш показала своего нового парня, который старше нее на 11 лет

Билли Айлиш показала своего нового парня, который старше нее на 11 лет

20-летняя певица Билли Айлиш и фронтмен группы The Neighborhood Джесси Разерфорд спровоцировали слухи о романе на прошлой неделе. Они появились вместе в веганском ресторане, однако этого было мало, чтобы все подтвердить.

Теперь же у издания Daily Mail появились фотографии, где пара держится за руки и целуется. Певица была одета в привычный наряд в стиле панк, а Джесси в черно-белой одежде был похож на героя фильмов режиссера Тима Бертона.


Большинство пользователей Сети порадовались за влюбленных, но многие решили пошутить над 11-летней разницей между артистами. "Джесси жил во время президентства Буша-старшего, а Билли все еще не может легально употреблять спиртное", "Айлиш было 11 лет, когда Разерфорд пел песню Sweater Weather", — юморили юзеры.

Многим также стало грустно, что Джесси расстался с актрисой Девон Карсон. Пара была вместе еще со времен, когда артист учился в старших классах. "Джесси встречается с Билли, но что насчет Девон? Я плачу", "Ужасная новость, что Разерфорд расстался с Карсон, но то, что он встречается с Айлиш — еще хуже", — писали пользователи соцсетей.

Джесси Разерфорд и Девон Карсон

В прошлый четверг пару уже видели вместе за ужином. Источник издания рассказал, что звезды обсуждали возможность пойти на вечеринку к Ким Кардашьян. Спустя пару дней появилось видео, на котором пара держится за руки в декорациях Хэллоуина, но звезды тогда никак не комментировали свой роман.

Билли Айлиш появилась на красной дорожке в старом костюме ради борьбы с загрязнением природы

Певица любит шокировать публику своими нарядами, но в этот она зашифровала в одежде еще и социальное заявление. Айлиш пришла со своей мамой в шелковом костюме от Gucci, в котором уже появлялась на мероприятии в 2020 году.

К слову, это довольно громкое заявление от селебрити такого уровня. К примеру, Кардашьян и ее семья никогда таким не славились. Телезвезду Ким даже с какой-либо сумочкой можно увидеть лишь один раз.

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По материалам: uposters.ru

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