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Блогер КраСава: «Морально выгорел от того, что пришлось уезжать изменником Родины, предателем»

Блогер КраСава: «Морально выгорел от того, что пришлось уезжать изменником Родины, предателем»

Блогер КраСава уехал из России еще в конце февраля, но признался в этом через несколько месяцев. Сейчас Савин привыкает к жизни на Кипре, куда перевез и семью.


Год назад Евгений Савин основал футбольный клуб «Красава», который сейчас переживает сложные времена. Заявления 38-летнего спортсмена ударили по его делу. «Бренды ушли из клуба, никаких претензий нет. Нам нужно было доигрывать на свои деньги. Около 16 миллионов я вкинул своих денег, продав квартиру», — делится он.

КраСава сталкивается с существенными материальными потерями. «На сегодняшний день, с покупкой клуба, я потратил где-то 450 тысяч евро. Где-то на 700 тысяч евро я в минусе», — сетует президент клуба.

Разумеется, он видел многочисленные публикации о себе и сталкивался с хейтом по поводу своих убеждений. «Морально выгорел от того, что пришлось уезжать изменником родины, предателем», — добавил Евгений.

Как оказалось, некоторые звезды спорта все же поддержали его. «Мне написал Вася Уткин, Федя Смолов, Слуцкий, Карпин, хотя многие из них так и не высказались», — сказал он в интервью YouTube-каналу Вити Кравченко.


Высказывания Савина вызвали интерес со стороны прессы. «Очень много писало людей по поводу интервью. Ксения Собчак раза три, наверное. Она даже на Кипр прилетала, хотела сделать видео. Но я занял позицию, что я своим выпуском обозначил все, что хотел обозначить. Не считаю, что надо давать что интервью после этого», — отметил футболист.

Даже сейчас ему становится тяжело от решения переехать. «Самое страшное для меня, что я принял его за всех, за мою семью, моих детей. Мы оставили дом, быт, родственников, которых неизвестно когда увидим. Я просто взял и выдернул семью в неизвестность, в другую страну от школьных друзей, от всего, что их окружало. Я за них решил их судьбу, это меня просто иногда убивает. Когда неизвестность по клубу, деньгам... Неясно, сможем ли мы что-то продать в России или нет. Школу не можем найти, не можем снять нормальное жилье. На меня давит это», — заключил он.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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