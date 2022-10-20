. Что нужно делать, чтобы улучшить зрение без очков и операций

С проблемой плохого зрения сталкиваются многие люди и этому способствует большое количество разных факторов. Улучшить зрение без очков и оперативного вмешательства можно, потребуется лишь соблюдать некоторые рекомендации.

Причины, по которым портится зрение

Среди распространенных причин, ухудшающих зрение, можно выделить следующие:

наследственность;

диабет;

возраст;

сильную нагрузку на глаза.

При фокусировке взгляда на каком-то одном объекте происходит перенапряжение глазных мышц. Они становятся не такими подвижными, появляются болевые ощущения, а мышцы теряют эластичность. Помимо этого, происходит ухудшение кровообращения, а сами ткани глаза начинают испытывать недостаток питательных веществ. Из-за того, что человек редко моргает, слизистая глаза пересыхает.





Об усталости могут говорить такие симптомы:

раздвоение картинки;

замутненность и нечеткость изображения;

появляется «слепое» пятно;

неприятные ощущения и сухость.

Как улучшить зрение без очков и хирургических вмешательств

Профилактика является лучшим лечением, ведь легче предупредить появление данного недуга, нежели потом лечить его.

Первым делом нужно давать глазам отдыхать. Работая за компьютером, необходимо делать перерывы и отдыхать хотя бы 5-10 минут. В это время можно провести гимнастику для глаз:

для улучшения притока крови нужно быстро поморгать;

попеременно фокусировать свой взгляд на приближенные и отдаленные предметы;

вращать глазами;

массировать область вокруг глаз подушечками пальцев;

разогреть ладони и прикрыть ими глаза на пару минут.





Помимо гимнастики, улучшить зрение можно при помощи специального питания. В свой рацион потребуется включить следующие продукты:

морковь — насыщает витамином А;

черника помогает восстановить зрительную функцию;

бобовые — защищают от катаракты;

рыба — обогащает организм жирными кислотами;

молочные продукты — питают зрительный нерв;

орехи — обогащают организм жирными кислотами, кальцием и фосфором;

мед позволяет улучшить кровоток;

яйца и зелень — насыщают организм лютеином;

гречневая и овсяная каша.

Помимо продуктов, оказывающих пользу, есть и те, которые могут нарушать зрение. Их следует исключить из рациона питания, а именно:

кофе — может повышать глазное давление;

соль — задерживает жидкость в организме;

сахар;

алкоголь — неблагоприятным образом сказывается на сосудистой системе;

жирная еда — нарушает кровоток.





Помимо правильного питания, необходимо еще:

корректировать работу за компьютером, регулярно делая перерывы, это поможет уменьшить нагрузку на мышцы глаз;

следить за частотой моргания, потому что сухость глаз может привести к ухудшению зрения;

придерживаться режима дня и отдыха;

делать массаж шеи и спины;

отказаться от курения и злоупотребления алкоголем.

Кроме всего прочего, пребывая на улице, необходимо носить солнцезащитные очки, чтобы защитить глаза от воздействия УФ-излучения.