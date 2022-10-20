Что нужно делать, чтобы улучшить зрение без очков и операций
С проблемой плохого зрения сталкиваются многие люди и этому способствует большое количество разных факторов. Улучшить зрение без очков и оперативного вмешательства можно, потребуется лишь соблюдать некоторые рекомендации.
Причины, по которым портится зрение
Среди распространенных причин, ухудшающих зрение, можно выделить следующие:
- наследственность;
- диабет;
- возраст;
- сильную нагрузку на глаза.
При фокусировке взгляда на каком-то одном объекте происходит перенапряжение глазных мышц. Они становятся не такими подвижными, появляются болевые ощущения, а мышцы теряют эластичность. Помимо этого, происходит ухудшение кровообращения, а сами ткани глаза начинают испытывать недостаток питательных веществ. Из-за того, что человек редко моргает, слизистая глаза пересыхает.
Об усталости могут говорить такие симптомы:
- раздвоение картинки;
- замутненность и нечеткость изображения;
- появляется «слепое» пятно;
- неприятные ощущения и сухость.
Как улучшить зрение без очков и хирургических вмешательств
Профилактика является лучшим лечением, ведь легче предупредить появление данного недуга, нежели потом лечить его.
Первым делом нужно давать глазам отдыхать. Работая за компьютером, необходимо делать перерывы и отдыхать хотя бы 5-10 минут. В это время можно провести гимнастику для глаз:
- для улучшения притока крови нужно быстро поморгать;
- попеременно фокусировать свой взгляд на приближенные и отдаленные предметы;
- вращать глазами;
- массировать область вокруг глаз подушечками пальцев;
- разогреть ладони и прикрыть ими глаза на пару минут.
Помимо гимнастики, улучшить зрение можно при помощи специального питания. В свой рацион потребуется включить следующие продукты:
- морковь — насыщает витамином А;
- черника помогает восстановить зрительную функцию;
- бобовые — защищают от катаракты;
- рыба — обогащает организм жирными кислотами;
- молочные продукты — питают зрительный нерв;
- орехи — обогащают организм жирными кислотами, кальцием и фосфором;
- мед позволяет улучшить кровоток;
- яйца и зелень — насыщают организм лютеином;
- гречневая и овсяная каша.
Помимо продуктов, оказывающих пользу, есть и те, которые могут нарушать зрение. Их следует исключить из рациона питания, а именно:
- кофе — может повышать глазное давление;
- соль — задерживает жидкость в организме;
- сахар;
- алкоголь — неблагоприятным образом сказывается на сосудистой системе;
- жирная еда — нарушает кровоток.
Помимо правильного питания, необходимо еще:
- корректировать работу за компьютером, регулярно делая перерывы, это поможет уменьшить нагрузку на мышцы глаз;
- следить за частотой моргания, потому что сухость глаз может привести к ухудшению зрения;
- придерживаться режима дня и отдыха;
- делать массаж шеи и спины;
- отказаться от курения и злоупотребления алкоголем.
Кроме всего прочего, пребывая на улице, необходимо носить солнцезащитные очки, чтобы защитить глаза от воздействия УФ-излучения.