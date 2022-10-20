. Что нужно делать, чтобы улучшить зрение без очков и операций
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Что нужно делать, чтобы улучшить зрение без очков и операций

Что нужно делать, чтобы улучшить зрение без очков и операций

С проблемой плохого зрения сталкиваются многие люди и этому способствует большое количество разных факторов. Улучшить зрение без очков и оперативного вмешательства можно, потребуется лишь соблюдать некоторые рекомендации.

Причины, по которым портится зрение

Среди распространенных причин, ухудшающих зрение, можно выделить следующие:

  • наследственность;
  • диабет;
  • возраст;
  • сильную нагрузку на глаза.

При фокусировке взгляда на каком-то одном объекте происходит перенапряжение глазных мышц. Они становятся не такими подвижными, появляются болевые ощущения, а мышцы теряют эластичность. Помимо этого, происходит ухудшение кровообращения, а сами ткани глаза начинают испытывать недостаток питательных веществ. Из-за того, что человек редко моргает, слизистая глаза пересыхает.


Об усталости могут говорить такие симптомы:

  • раздвоение картинки;
  • замутненность и нечеткость изображения;
  • появляется «слепое» пятно;
  • неприятные ощущения и сухость.

Как улучшить зрение без очков и хирургических вмешательств

Профилактика является лучшим лечением, ведь легче предупредить появление данного недуга, нежели потом лечить его.

Первым делом нужно давать глазам отдыхать. Работая за компьютером, необходимо делать перерывы и отдыхать хотя бы 5-10 минут. В это время можно провести гимнастику для глаз:

  • для улучшения притока крови нужно быстро поморгать;
  • попеременно фокусировать свой взгляд на приближенные и отдаленные предметы;
  • вращать глазами;
  • массировать область вокруг глаз подушечками пальцев;
  • разогреть ладони и прикрыть ими глаза на пару минут.


Помимо гимнастики, улучшить зрение можно при помощи специального питания. В свой рацион потребуется включить следующие продукты:

  • морковь — насыщает витамином А;
  • черника помогает восстановить зрительную функцию;
  • бобовые — защищают от катаракты;
  • рыба — обогащает организм жирными кислотами;
  • молочные продукты — питают зрительный нерв;
  • орехи — обогащают организм жирными кислотами, кальцием и фосфором;
  • мед позволяет улучшить кровоток;
  • яйца и зелень — насыщают организм лютеином;
  • гречневая и овсяная каша.

Помимо продуктов, оказывающих пользу, есть и те, которые могут нарушать зрение. Их следует исключить из рациона питания, а именно:

  • кофе — может повышать глазное давление;
  • соль — задерживает жидкость в организме;
  • сахар;
  • алкоголь — неблагоприятным образом сказывается на сосудистой системе;
  • жирная еда — нарушает кровоток.


Помимо правильного питания, необходимо еще:

  • корректировать работу за компьютером, регулярно делая перерывы, это поможет уменьшить нагрузку на мышцы глаз;
  • следить за частотой моргания, потому что сухость глаз может привести к ухудшению зрения;
  • придерживаться режима дня и отдыха;
  • делать массаж шеи и спины;
  • отказаться от курения и злоупотребления алкоголем.

Кроме всего прочего, пребывая на улице, необходимо носить солнцезащитные очки, чтобы защитить глаза от воздействия УФ-излучения.

# Общество Здоровье
По материалам: rsute

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