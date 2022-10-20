. День 20 октября в истории

День военного связиста.

Профессиональный праздник Вооруженных сил РФ, установленный указом Президента РФ от 31 мая 2006 года.

20 октября 1919 года приказом Революционного военного совета Республики было организовано Управление связи Полевого штаба совета.

Первые же подразделения связи появились в России в середине XIX века: в 1851 году при управлении Петербургско-Московской железной дороги была сформирована телеграфная рота.

Активно внедряться радиосвязь в армии начала в XX веке. К началу Первой мировой войны в русской армии было семь отдельных радиотелеграфных рот, 11 отдельных телеграфных рот и 41 телеграфная рота в составе саперных батальонов. Приказ Реввоенсовета от 20 октября 1919 года заложил структуру современных войск связи.

Международный день авиадиспетчера.

Профессиональный праздник авиадиспетчеров и всех работников, которые заняты управлением воздушным движением.

Дата выбрана не случайно: именно в этот день в 1961 году в Амстердаме была создана Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров.

Международный день повара.

Праздник был учреждён в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации сообществ Шеф-поваров, которая объединяет порядка восьми миллионов человек из разных стран мира.

По традиции в Международный день повара проводятся различные кулинарные конкурсы и мастер-классы, участие в которых принимают повара крупнейших ресторанов и кафе.

Международный день ленивца

Праздник был учрежден в 2010 году.

Это необычное животное обитает в лесах Центральной и Южной Америки. Практически всю свою жизнь они проводят на деревьях, питаясь листьями, и лишь изредка спускаются на землю. Сон занимает в жизни ленивцев около 15-20 часов в сутки, а пища переваривается в желудке порядка 90 часов.

Всемирный день профилактики остеопороза.

Учрежден в 1997 году по инициативе Национального общества остеопороза Великобритании при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

Остеопороз (в переводе с греческого «хрупкая кость») — заболевание опорно-двигательного аппарата человека, при котором снижается костная масса и нарушается структура костной ткани, что приводит к склонности к переломам.

По статистике, в России остеопорозом болеют каждая третья женщина и каждый пятый мужчина старше 50 лет.

52 года назад (1970) в Центральном Доме журналиста состоялся первый тираж «Спортлото» — «6 из 49».

Было продано около 1,5 миллионов билетов. Все шесть цифр угадала инженер-экономист из Москвы Лидия Морозова. Она получила главный приз в размере 5000 рублей. На эти деньги в то время можно было купить новый автомобиль «Москвич».

Первоначально розыгрыши «Спортлото» проводились один раз в десять дней, а их итоги публиковались в газетах. С января 1974 года тиражи лотереи начали транслироваться по первой программе телевидения. В начале 1990-х годов розыгрыши «Спортлото» были прекращены.

75 лет назад (1947) была создана Школа летчиков‑испытателей при Летно-исследовательском институте (ныне им. М.М. Гро­мова).

Учебное заведение было учреждено по инициативе лётчика Михаила Громова постановлением Совета министров СССР от 20 октября 1947 года. Школа стала первым отечественным учебным заведе­нием такого профиля. В 1984 году ей было присвоено имя летчика-испытателя Александра Федотова.

За годы работы школа подготовила порядка тысячи лётчиков и штурманов, 48 из них стали Героями Советского Союза, 44 - Героями Российской Федерации. Среди выпускников 154 заслуженных лётчика-испытателя СССР, 11 заслуженных штурманов-испытателей СССР, 4 лётчика-космонавта СССР, 8 заслуженных пилотов СССР, 45 заслуженных лётчиков-испытателей РФ, 6 заслуженных штурманов-испытателей РФ, 2 заслуженных пилота РФ.

78 лет назад (1944) в ходе Великой Отечественной войны была завершена Белградская стратегическая наступатель­ная операция.

Целью операции, которая началась 28 сентября 1944 года, было уничтожение основных сил немецкой группы армий «F» и освобождении восточных и южных районов Югославии. Также было необходимо не допустить отступление немецкой группы армий «Е» из Греции, Албании и южных районов Югославии через Белград в Венгрию.

В операции участвовали войска 3‑го и 2‑го Украинских фронтов, Дунайская военная флотилия, а также Народно-освободительная армия Югославии и болгарская армия. Им противостояла армейская группа «Сербия» из группы армий «F».

В результате Белградская стратегическая наступательная операция были освобождены восток и северо-восток Югославии и её столица — Белград, также созданы благоприятные условия для наступления на Будапешт.

79 лет назад (1943) в Москве была открыта Школа-студия им. Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР им. М. Горького (ныне Школа-студия МХАТ).

Первоначально планировалось открыть только один факультет - актёрский, готовивший актёров для драматического театра и кино. Позднее появились факультеты сценографии и театральной технологии, а также продюсерский. Сегодня в ВУЗе обучаются более 250 студентов.

В числе выпускников Школы-студии МХАТ немало известных актёров, чьи имена на слуху даже у тех, кто далек от театрального искусства: Олег Ефремов, Галина Волчек, Олег Табаков, Леонид Броневой, Владимир Высоцкий, Олег Басилашвили, Евгений Миронов и др.

84 года назад (1938) были образованы Приморский и Хабаровский края.

20 октября 1938 года указом Президиума Верховного Совета СССР Дальневосточный край был разделён на Хабаровский и Приморский.

Хабаровский край расположен в центральной части российского Дальнего Востока. Граничит с Республикой Саха (Якутия), Приморским краем, Магаданской и Амурской областями, а также с Еврейской автономной областью. Здесь проживают 1,3 миллиона человек.

Основными отраслями экономики региона являются машиностроение и металлообработка, цветная металлургия, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, нефтеперерабатывающая, химическая, пищевая, рыбная промышленность.

Приморский край расположен на юге Дальнего Востока. Граничит с Хабаровским краем. Население края составляет 1,8 миллиона человек.

Основными отраслями промышленности края являются рыбная, горнодобывающая, машиностроение и металлообработка, а также лесная, деревообрабатывающая и горно-химическая.

117 лет назад (1905) началась Октябрьская всероссийская политическая стачка.

Она стала первым общероссийским политическим выступлением рабочих и служащих. Причинами стачки послужили борьба большевиков против Булыгинской думы и сентябрьские события в Москве.

В середине сентября в Москве началась забастовка печатников, позднее к ним присоединились булочники, табачники, мебельщики, трамвайщики. В начале октября произошли первые столкновения протестующих с войсками и казаками. Московский комитет РСДРП призвал начать 20 октября всеобщую стачку на дорогах Московского железнодорожного узла.

Вслед за Москвой акции протеста начались в Петербурге и в других крупных городах и к 26 октября забастовки проходили практически по всей стране. Число бастующих достигало 2 миллионов человек. Главными лозунгами всероссийской стачки были: свержение самодержавия и завоевание демократических свобод.

Правительство предприняло ряд попыток прекратить стачку, но вынуждено было уступить. Николай II подписал Манифест об усовершенствовании государственного порядка, в котором за Государственной Думой признавались законодательные права, а гражданам даровались гражданские свободы (неприкосновенность личности, свобода слова, совести, печати, собраний, союзов).

К 25 октября 1905 года в большинстве регионов страны и на железных дорогах Октябрьская всероссийская политическая стачка прекратилась.

142 года назад (1880) открылся Московский цирк Никулина на Цветном бульваре.

Он был основан антрепренером, акробатом и дрессировщиком Альбертом Саламонским. Здание цирка было построено по проекту архитектора Августа Вебера строительной конторой купца Данилова. После Октябрьской революции он был национализирован и стал первым советским государственным цирком.

В декабре 1996 года в честь 75-летия Юрия Никулина он был переименован в «Московский цирк Никулина на Цветном бульваре».

195 лет назад (1827) произошло Наваринское сражение.

После отказа Османской империи выполнять требования Лондонской конвенции 1827 года о предоставлении Греции автономии, соединённая эскадра России, Англии и Франции под командованием английского вице-адмирала Эдварда Кодрингтона подошла к Наваринской бухте Ионического моря, где находился турецко-египетский флот под командованием Мохаррем-бея.

Союзный флот имел 10 линейных кораблей, 9 фрегатов, один шлюп и семь мелких судов, а также 1,3 тысячи пушек. Им противостояли 3 линейных корабля, 5 двухдечных 64-пушечных фрегатов, 18 фрегатов, 42 корвета, 15 бригов и 6 брандеров, более 2,1 тысяч орудий. Вход в бухту с двух сторон простреливался орудиями береговых батарей, расположенных в Наваринской крепости и на острове Сфактерия.

20 октября 1897 года началось сражение, которое продолжалось 4 часа и закончилось полным разгромом турецко-египетского флота. Решающую роль в битве сыграла российская эскадра, которая разгромила весь центр и правый фланг флота неприятеля.

Потери турецко-египетского флота составили свыше 60 кораблей и судов, были убиты и утонули более 7 тысяч человек. Союзный флот не потеряли ни одного корабля. Потери убитыми и ранеными составили порядка 800 человек.

308 лет назад (1714) Пётр I издал Указ о запрещении каменного строительства по всей России.

Указ императора, однако, не касался Санкт-Петербурга. Замысел Петра I был прост: каменщики, оставшиеся без работы, отправятся в поисках лучшей доли в столицу. Это должно было способствовать тому, что Санкт-Петербург будет строиться быстрее, и встанет вровень со столицами других европейских городов.

Но помимо мастеров нужен был еще и камень, а кирпичных заводов по всей России было мало. Хитрые строители возводили деревянные дома, штукатурили их и разрисовывали под кирпичную кладку. При быстрой езде отличить подделку было практически невозможно, так что император был доволен темпами строительства. Указ Петра I действовал до 1741 года.