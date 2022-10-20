. Дочка Анны Седоковой рассказала о своей первой зарплате в ресторане
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Дочка Анны Седоковой рассказала о своей первой зарплате в ресторане

Дочка Анны Седоковой рассказала о своей первой зарплате в ресторане
Дочка певицы Анны Седоковой устроилась в ресторан. Старшая дочь 39-летней певицы рассказала о своей жизни за границей. 17-летняя Алина призналась, что не рассчитывает на помощь Анны Седоковой. Алина в этом году окончила школу в США с высокими баллами по всем предметам. Девушка поступила в один из университетов в Нью-Йорке. Дочь артистки старается обеспечивать себя самостоятельно. Алина призналась, что нашла себе подработку в местном ресторане. По словам Белькевич, она выходит на смены три раза в неделю. Представительница звездной семьи раскрыла размер своих заработков. «Пока что работаю хостес в ресторане. Получаю 17 долларов в час и каждый день по 5-10 долларов чаевых. Работа несложная. Иногда, правда, скучно, когда людей нет. Когда нормальный поток, время очень быстро пролетает», — пояснила Алина.
Студентка не скрывает, что такой образ жизни ее очень утомляет. Однако дочь бывшей солистки группы «ВИА Гра» подчеркнула, что не хочет зависеть от родственников. «Иногда совмещать тяжело. Я прихожу домой очень уставшей. Работаю, потому что хочу иметь собственные деньги на всякие хотелки и вообще на жизнь», — пояснила Белькевич. По словам студентки, аренда жилья на Манхэттене обходится в три тысячи долларов в месяц. Дочь звезды также призналась, что выплачивает налог в размере 35% от своего заработка. Алина – ребенок артистки от первого брака, с футболистом Валентином Белькевичем. Анна рассталась со спортсменом, когда девочке исполнился год. В 2014 году отец Алины скончался от тромбоэмболии. У Седоковой также есть 10-летняя дочь Моника от экс-мужа Максима Чернявского и 5-летний сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова.
# Шоу-бизнес Седокова Анна
По материалам: z-aya

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