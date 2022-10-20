. Двойник Мэрилин Монро собирает до 30 тысяч $ в день со своих "рабов", ничего не давая взамен

Вадим Карасев

Американская модель с псевдонимом Алмазная Дива имеет 7 тысяч поклонников, которые буквально платят дань ее красоте. Начиная с 2004 года она заработала достаточно, чтобы купить элитный особняк и позволить себе бесчисленные траты в магазинах роскоши.

Среди богатых американцев распространено такое явление как Paypig, которое означает добровольное финансовое рабство ради своей Госпожи. Так, копирующая образ Мэрилин Монро модель в день может получить до 30 000 долларов, или 1 миллион 850 тысяч рублей.

Paypig – это словно сеанс опустошения кошелька, на который богачи идут, зная, что ничего не получат взамен. Ни сексуального танца, ни даже обычного разговора... Просто фотография недосягаемой женщины, которая сможет позволить себе роскошный шопинг за ваш счет.



По словам Алмазной Дивы, одного из своих клиентов она называет "Зомби-кошелек". Он пообещал постепенно выплатить ей 250 тысяч долларов. Сейчас он примерно на полпути к этой цели.

Бизнес-леди считает, что финансовое господство очень полезно для общества. По ее словам, оно расширяет права и возможности представительниц прекрасного пола, позволяя им полноценно раскрыть свою женственность.

Дива замечает, что не каждому дано понять, зачем люди вообще отдают ей свои деньги.



Я вижу, что у людей есть множество заблуждений касательно моих рабов, но это потому, что они не понимают их мышления. Это наполняет их жизнь смыслом, они обожают это.

Что касается трат, то у Алмазной Дивы всегда есть что купить. По ее словам, она обожает русскую икру Dom Perignon, бриллианты и изумруды. Бизнесвумен даже создает собственные инвестиционные фонды.

Я называю это "Клуб миллионеров". Они инвестируют в мое величие и счастливы делать это. Все мои желания дорогие и роскошные. Они заплатят за каждое.

