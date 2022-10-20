. Джабаров объяснит, что означает введение военного положения в четырех регионах РФ
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Джабаров объяснит, что означает введение военного положения в четырех регионах РФ

Джабаров объяснит, что означает введение военного положения в четырех регионах РФ

В среду Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ объявил о введении военного положения в новых регионах страны: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В ходе видеоинтервью в пресс-центре «Парламентской газеты» 20 октября первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров расскажет, как введение военного положения на присоединенных территориях отразится на ходе специальной военной операции.

Кроме того, парламентарий расскажет, что означает введение военного положения на присоединенных территориях; чем определяется средний уровень реагирования и как нужно вести себя при введении уровня повышенной готовности; как данные меры отразятся на безопасности россиян; что такое штабы территориальной обороны, как они будут формироваться и будут ли они сформированы в Москве; какие из мер, предусмотренных Федеральным законом «О военном положении», являются первоочередными и насколько вероятно изъятие имущества граждан на нужды обороны.

Мероприятие начнется в 12:00. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте «Парламентской газеты» и в группе издания в соцсети «ВКонтакте». Онлайн- и видеовопросы можно присылать по адресу press-center@pnp.ru

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По материалам: pnp.ru

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