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Джабаров рассказал, каких ограничительных мер можно ждать регионам

Джабаров рассказал, каких ограничительных мер можно ждать регионам

Для обеспечения безопасности во время спецоперации нужны такие меры, как обязательный досмотр транспорта. Об этом первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал в пресс-центре «Парламентской газеты» 20 октября.

Основной упор украинские террористы будут делать на регионы максимального и среднего уровня реагирования, уверен сенатор. В пример он привел подрыв Крымского моста и попытку провезти ПЗРК «Игла» в Московскую область.

«Я не исключаю, что, столкнувшись с нашей жесткой защитой, жесткими мерами безопасности, они попытаются проникнуть и в другие регионы нашей страны, включая даже Дальний Восток», — предположил Джабаров. Он напомнил, что во время чеченского конфликта террористы взрывали дома не только на Кавказе, но и в Москве.


Поэтому надо повысить уровень бдительности населения, чтобы не допустить трагедий из-за халатности, объяснил сенатор. Также нужны такие меры, как обязательный досмотр транспорта, в том числе на наличие взрывчатых веществ. Но при этом не надо поднимать панику, никаких ограничительных мер, связанных с закрытием границ не планируется, отметил Джабаров.

Пограничная и таможенная служба работают очень четко, и контроль там будет усилен. Люди должны относиться к этому с пониманием и не обижаться, потому что это все для их безопасности, добавил сенатор.

«Эта мера временная, но она необходимая. По мере того, как будут успешно решаться задачи специальной военной операции, мера эта будет слабеть, но бдительности терять нам нельзя», — подытожил Джабаров.

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По материалам: pnp.ru

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