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Джонсон вернется из-за границы ради борьбы за пост премьера

Джонсон вернется из-за границы ради борьбы за пост премьераThe Telegraph: Джонсон в выходные вернется из отпуска за границей ради поста премьера

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернется из отпуска, чтобы побороться за возвращение на этот пост после отставки Лиз Трасс. Об этом сообщает The Telegraph.

Как стало известно изданию от его друзей, Джонсон находится в отпуске за границей (где именно, не уточняется) и вернется в Британию в предстоящие выходные.

Другой источник добавил, что Джонсон поддерживает связь с коллегами через WhatsApp, а также благодарит депутатов-консерваторов за их поддержку.

Ранее стало известно, что Джонсон намерен вновь бороться за пост премьер-министра. Пока он советуется с доверенными лицами, но считает, что это вопрос национальных интересов, сообщил политический обозреватель газеты The Times.

20 октября Трасс заявила об уходе в отставку с поста премьера. Она призналась, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера, на пост которого ее избрала Консервативная партия.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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