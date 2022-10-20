. ЕР окажет юридическую помощь жителям Херсонской области, пожелавшим переехать в Россию
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ЕР окажет юридическую помощь жителям Херсонской области, пожелавшим переехать в Россию

ЕР окажет юридическую помощь жителям Херсонской области, пожелавшим переехать в Россию

Общественные приемные "Единой России" возьмут под юридическое сопровождение жителей Херсонской области, которые вынужденно покидают свои дома из-за угрозы терактов со стороны Украины.

Об этом сообщила руководитель общественных приемных, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова.


"Сегодня в связи с тяжелой обстановкой дети, семьи Херсонской области вынуждены выезжать на территории других регионов России. Их уже готовы принять в России в пунктах временного размещения, им будут выдавать сертификаты на приобретение жилья в любом регионе нашей страны. Общественные приемные партии "Единая Россия" берут на себя юридическое сопровождение жителей, которые сейчас вынужденно покидают свои дома под угрозой терактов со стороны Украины", - заявила Кузнецова.

Она также добавила, что на базе центральной приемной партии начинает работать горячая линия - 8(495)786-82-89.

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По материалам: uposters.ru

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