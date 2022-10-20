. Gotham Knights имеет технические проблемы на Xbox Series X | S — сравнение версий и оценки журналистов
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Gotham Knights имеет технические проблемы на Xbox Series X | S — сравнение версий и оценки журналистов

Gotham Knights имеет технические проблемы на Xbox Series X | S — сравнение версий и оценки журналистов


Сегодня спало эмбарго на публикацию рецензий по Gotham Knights. Журналисты не в восторге от проекта, к текущему моменту его оценка на Opencritic на уровне в 69 баллов из 100, при этом только 40% критиков рекомендуют опробовать игру. Экшен хвалят за сюжет и проработку персонажей, во всех же остальных аспектах его называют посредственным или откровенно плохим. Есть у игры и серьезные технические проблемы.

Ниже можно посмотреть первое сравнение Gotham Knights на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Как отмечают журналисты, игра работает плохо на всех платформах. Заранее было известно, что проект получит только режим 30 FPS на Xbox Series X | S и Playstation 5, и это действительно единственный режим — на старших консолях игра работает в 2160p, на Xbox Series S в 1440p. При этом, даже в 30 FPS игра страдает от практически постоянных проблем с заиканием на консолях. На Xbox Series X и Playstation 5 в игре имеется поддержка трассировки лучей, на Xbox Series S ее нет.


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Плохая производительность в Gotham Knights не только на приставках, но и на PC, добиться стабильной высокой частоты кадров в игре не получается даже не мощных видеокартах.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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Gotham Knights имеет технические проблемы на Xbox Series X | S — сравнение версий и оценки журналистов
Gotham Knights имеет технические проблемы на Xbox Series X | S —
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