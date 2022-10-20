"Готов прожить с ней всю жизнь": Моргенштерн* признался, что "гниет" без Дилары
Признанный иноагентом в России Моргенштерн* расстался с Диларой Зинатуллиной спустя 7 месяцев после громкой свадьбы. Тем не менее минувшим летом звезд замечали проводящими время вместе - например, в Диснейленде. 24-летний рэпер признается, что ему плохо без экс-супруги.
Моргенштерн* называет Дилару любовью всей своей жизнью, с которой готов прожить до самой смерти.
Моргенштерн* признался, что Дилара не хотела свадьбы
Скандальный рэпер считает, что они на самом деле не были готовы ко столь серьезному шагу, как заключение брака.
Моргенштерн* назвал себя "дураком", отметив, что играл придуманную им самим роль мужа, хотя все могло оставаться по-прежнему.
"У Оззи Осборна была жена, и ничего страшного", - заметил уехавший из России в ОАЭ артист.
Моргенштерн* раскрыл причины краха брака с Диларой
Артист заявил в Youtube-шоу "Вписка", что в браке он попросту не смог выстроить необходимый баланс между творчеством и семьей.
* внесен Минюстом РФ в список иноагентов