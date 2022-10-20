. "Готов прожить с ней всю жизнь": Моргенштерн* признался, что "гниет" без Дилары
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"Готов прожить с ней всю жизнь": Моргенштерн* признался, что "гниет" без Дилары

"Готов прожить с ней всю жизнь": Моргенштерн* признался, что "гниет" без Дилары

Признанный иноагентом в России Моргенштерн* расстался с Диларой Зинатуллиной спустя 7 месяцев после громкой свадьбы. Тем не менее минувшим летом звезд замечали проводящими время вместе - например, в Диснейленде. 24-летний рэпер признается, что ему плохо без экс-супруги.

Моргенштерн* называет Дилару любовью всей своей жизнью, с которой готов прожить до самой смерти.


Она — моя любовь жизни. Мне повезло, что я ее тоже. Иначе я бы себя убил на ее месте. Сейчас лучше общаемся, нашли общий язык. Готов ли я прожить с ней всю жизнь? Готов! Все познается в сравнении. Я без нее гнию. Мне кажется, что я рок-звезда, а потом лежу один в темноте и думаю: "А что-то не весело нифига".

Моргенштерн* признался, что Дилара не хотела свадьбы

Скандальный рэпер считает, что они на самом деле не были готовы ко столь серьезному шагу, как заключение брака.

Мы нечаянно поженились. Назад уже дороги не было. Мы с Диларой обсуждали, она-то тоже не хотела свадьбы. Поженились, начали жить вместе, перестали видеться с друзьями, заниматься своими делами. Так сожрала эта скучная бытовуха, что я начал бухать. Всегда мечтал быть рок-звездой, а тут я раз – и женат. Я не смог это принять.

Моргенштерн* назвал себя "дураком", отметив, что играл придуманную им самим роль мужа, хотя все могло оставаться по-прежнему.

"У Оззи Осборна была жена, и ничего страшного", - заметил уехавший из России в ОАЭ артист.


Моргенштерн* раскрыл причины краха брака с Диларой

Артист заявил в Youtube-шоу "Вписка", что в браке он попросту не смог выстроить необходимый баланс между творчеством и семьей.

У меня в голове укрепилось, что, когда я в отношениях — я не разрываю. Всю карьеру так шло. Хиты появлялись только, когда я не был с Диларой. Сходимся — я ни фига не делаю. Недавно понял, что наоборот разрывал, когда она рядом была, и уходил. А потом, когда у меня все становилось плохо, возвращался, набирался сил, разрывал и опять уходил. Прикинь, какой придурок! Недавно понял, что она — моя энергия и вдохновение. Буду стараться все налаживать.

* внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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По материалам: uposters.ru

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