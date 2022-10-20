. Грузия стала покупать у России в 4,5 раза больше нефти

Вадим Карасев

Экономику Грузии ждет "развал" в случае прекращения тесных торговых отношений с Россией. Об этом заявил глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, комментируя данные Национальной службы статистики.

По словам парламентария, в 2022 году товарооборот между Грузией и Россией вырос на 50% до 1,7 млрд долларов. Кобахидзе подчеркнул, что экономика всегда стояла выше политики, поэтому даже в 2008-2012 годах, когда отношения Тбилиси и Москвы были на пике напряженности, торговые отношения никогда не пересматривались.

"Вы можете посмотреть статистику европейских стран, где товарооборот увеличился гораздо больше. У нас всегда были торговые отношения с РФ, в том числе в 2008-2012 годах, политика в этом плане никогда не пересматривалась", – заявил депутат.

Кобахидзе подчеркнул, что обоюдный разрыв торгово-экономических отношений практически не навредит России, однако в Грузии пострадают десятки тысяч человек.

Энергетический кризис и нарушение логистических цепочек, вызванные санкционным противостоянием России и ЕС, вынудили Грузию искать альтернативных европейским поставщиков энергоносителей. Так, за 9 месяцев текущего года Тбилиси экспортировал из России нефть на 431 млн долларов, что на 348% превысило показатели 2021-го. За сентябрь доля топлива из РФ в общем объеме импорта составила 63%, в то время как в начале года она соответствовала примерно 16%.

С начала боевых действий на Украине Тбилиси отказался от ввода антироссийских санкций. Грузинские власти уверены, что такие ограничительные меры в первую очередь навредят гражданам. Однако оппозиционное "Единое национальное движение" такое решение резко раскритиковало. Правящая "Грузинская мечта" считает, что оппозиция собирается втянуть страну в военный конфликт.