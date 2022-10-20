Иллюстратор из Томска изобразил героев отечественных мультфильмов с гиперреалистичной точностью
Евгений Швенк — художник из Томска, который крайне талантливо перерисовывает персонажей советских и отечественных мультфильмов на новый лад. В основе его стиля лежит реализм, позволяющий в буквальном смысле оживлять мультипликационных героев и делать их более детализированными. Иногда Евгений позволяет своей фантазии разыграться. Поэтому характеры некоторых персонажей могут раскрыться для нас с крайне неожиданной стороны.
Встретить работы художника можно на многих сайтах, так как никто не упускает возможности насладиться его неординарными творениями. Недавно в сети появилась новая порция персонажей, созданных Евгением, с которой мы сегодня и познакомимся.
Осёл, петух, кот и пёс из мультфильма «Бременские музыканты»
Герои наконец-то дождались возвращения принцессы и Трубадура.
Маугли
Лягушонок повзрослел и возмужал.
Малыш и Карлсон уже не те
Возможно, это эпичная битва за варенье? Или Малыш и Карлсон повздорили из-за каких-то других разногласий?
Дядя Фёдор, Матроскин и Шарик из мультфильма «Трое из Простоквашино»
Волк из мультфильма «Жил-был пёс»
Нильс из мультфильма «Заколдованный мальчик»
Беладонна и её банда из мультика «Приключения поросёнка Фунтика»
Сыщик из мультфильма «По следам бременских музыкантов»
Разбойники из мультфильма «Бременские музыканты»
Если вам понравилось творчество Евгения и вы хотите следить за выходом новых работ, то обязательно подпишитесь на его группу.
Мама дяди Фёдора из мультфильма «Зима в Простоквашино»
Женя и Витя из мультфильма «Цветик-семицветик»
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