. Иллюстратор из Томска изобразил героев отечественных мультфильмов с гиперреалистичной точностью

Евгений Швенк — художник из Томска, который крайне талантливо перерисовывает персонажей советских и отечественных мультфильмов на новый лад. В основе его стиля лежит реализм, позволяющий в буквальном смысле оживлять мультипликационных героев и делать их более детализированными. Иногда Евгений позволяет своей фантазии разыграться. Поэтому характеры некоторых персонажей могут раскрыться для нас с крайне неожиданной стороны.

Встретить работы художника можно на многих сайтах, так как никто не упускает возможности насладиться его неординарными творениями. Недавно в сети появилась новая порция персонажей, созданных Евгением, с которой мы сегодня и познакомимся.

Осёл, петух, кот и пёс из мультфильма «Бременские музыканты»

Герои наконец-то дождались возвращения принцессы и Трубадура.

Маугли

Лягушонок повзрослел и возмужал.

Малыш и Карлсон уже не те

Возможно, это эпичная битва за варенье? Или Малыш и Карлсон повздорили из-за каких-то других разногласий?

Дядя Фёдор, Матроскин и Шарик из мультфильма «Трое из Простоквашино»

Волк из мультфильма «Жил-был пёс»

Нильс из мультфильма «Заколдованный мальчик»

Беладонна и её банда из мультика «Приключения поросёнка Фунтика»

Сыщик из мультфильма «По следам бременских музыкантов»

Разбойники из мультфильма «Бременские музыканты»

Если вам понравилось творчество Евгения и вы хотите следить за выходом новых работ, то обязательно подпишитесь на его группу.

Мама дяди Фёдора из мультфильма «Зима в Простоквашино»

Женя и Витя из мультфильма «Цветик-семицветик»

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