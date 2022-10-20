. Иллюстратор из Томска изобразил героев отечественных мультфильмов с гиперреалистичной точностью
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » Иллюстратор из Томска изобразил героев отечественных мультфильмов с гиперреалистичной точностью

Иллюстратор из Томска изобразил героев отечественных мультфильмов с гиперреалистичной точностью

Иллюстратор из Томска изобразил героев отечественных мультфильмов с гиперреалистичной точностью

Евгений Швенк — художник из Томска, который крайне талантливо перерисовывает персонажей советских и отечественных мультфильмов на новый лад. В основе его стиля лежит реализм, позволяющий в буквальном смысле оживлять мультипликационных героев и делать их более детализированными. Иногда Евгений позволяет своей фантазии разыграться. Поэтому характеры некоторых персонажей могут раскрыться для нас с крайне неожиданной стороны.

Встретить работы художника можно на многих сайтах, так как никто не упускает возможности насладиться его неординарными творениями. Недавно в сети появилась новая порция персонажей, созданных Евгением, с которой мы сегодня и познакомимся.

Осёл, петух, кот и пёс из мультфильма «Бременские музыканты»


Герои наконец-то дождались возвращения принцессы и Трубадура.

Маугли

Лягушонок повзрослел и возмужал.

Малыш и Карлсон уже не те

Возможно, это эпичная битва за варенье? Или Малыш и Карлсон повздорили из-за каких-то других разногласий?

Дядя Фёдор, Матроскин и Шарик из мультфильма «Трое из Простоквашино»

Волк из мультфильма «Жил-был пёс»

Нильс из мультфильма «Заколдованный мальчик»

Беладонна и её банда из мультика «Приключения поросёнка Фунтика»

Сыщик из мультфильма «По следам бременских музыкантов»

Разбойники из мультфильма «Бременские музыканты»

Если вам понравилось творчество Евгения и вы хотите следить за выходом новых работ, то обязательно подпишитесь на его группу.

Мама дяди Фёдора из мультфильма «Зима в Простоквашино»

Женя и Витя из мультфильма «Цветик-семицветик»

Здесь и здесь вы можете посмотреть другие работы художника Евгения Швенка на аналогичную тематику.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

ЦБ заявил о сокращении производства в России
ЦБ заявил о сокращении производства в России
В Game Pass добавили полную версию Vampire Survivors сразу после релиза
В Game Pass добавили полную версию Vampire Survivors сразу после
Спасение котика, которого затем серьезно отругали
Спасение котика, которого затем серьезно отругали
Джонсон вернется из-за границы ради борьбы за пост премьера
Джонсон вернется из-за границы ради борьбы за пост премьера
Алсу променяла карьеру на семью
Алсу променяла карьеру на семью
Сын Олега Газманова не успел жениться
Сын Олега Газманова не успел жениться
Анжелика Варум отказалась от прибыльного бизнеса
Анжелика Варум отказалась от прибыльного бизнеса
Женщина, которую сбила Анна Большова, была сильно пьяна
Женщина, которую сбила Анна Большова, была сильно пьяна
Двойник Мэрилин Монро собирает до 30 тысяч $ в день со своих "рабов", ничего не давая взамен
Двойник Мэрилин Монро собирает до 30 тысяч $ в день со своих
Известная юмористка раскрыла связанную с популярностью проблему
Известная юмористка раскрыла связанную с популярностью проблему
Раскрыто наказание за пропаганду педофилии в России
Раскрыто наказание за пропаганду педофилии в России
Удача ждет лишь четыре знака зодиака: кому и в чем повезет в конце октября 2022 года
Удача ждет лишь четыре знака зодиака: кому и в чем повезет в конце

Топ на сегодня

Красноярский губернатор отреагировал на арест своего сына в Италии
Красноярский губернатор отреагировал на арест своего сына в Италии
От черного до белого: психология цвета в жизни человека
От черного до белого: психология цвета в жизни человека
ЕР окажет юридическую помощь жителям Херсонской области, пожелавшим переехать в Россию
ЕР окажет юридическую помощь жителям Херсонской области, пожелавшим
Салибеков — лучший мужчина Натальи Безверховой
Салибеков — лучший мужчина Натальи Безверховой
Первая западная фармкомпания уйдет из России
Первая западная фармкомпания уйдет из России

Еще по теме

Банк России получил право использовать героев 13 мультфильмов на монетах
Финский художник превратил персонажей Диснея в настоящих людей
Писатель Усачев обвинил «Союзмультфильм» в воровстве персонажей
«Союзмультфильм» заинтересовался автором Чебурашки в стиле «Игры престолов»