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Иосиф Пригожин рассказал о зарубежной недвижимости

Иосиф Пригожин рассказал о зарубежной недвижимости
Продюсер Иосиф Пригожин признался, почему купил там дом. Загородный дом в Альпах продюсер купил почти 20 лет назад. Известный продюсер, муж Валерии Иосиф Пригожин раскрыл в интервью «Пятому каналу», сколько стоит его загородная недвижимость — двухэтажный особняк в Швейцарии. Домик в Альпах артист купил вместе с женой вскоре после свадьбы, почти 20 лет назад.
«Как трехкомнатная квартира в «Москва-Сити»! Мы ее приобретали когда-то в 2004–2005 году. И то — не потому, что нам хотелось туда идти. Причина была простая: учились дети. Навещать их регулярно — очень сложно. А объект недвижимости в Подмосковье купить было невозможно, потому что деньги неподъемные», — признался продюсер. При этом, на содержание швейцарской недвижимости у звездной четы денег уходит меньше, чем на подмосковный дом.    
# Шоу-бизнес Пригожин Иосиф
По материалам: z-aya

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