. Иосиф Пригожин рассказал о зарубежной недвижимости

Продюсер Иосиф Пригожин признался, почему купил там дом. Загородный дом в Альпах продюсер купил почти 20 лет назад. Известный продюсер, муж Валерии Иосиф Пригожин раскрыл в интервью «Пятому каналу», сколько стоит его загородная недвижимость — двухэтажный особняк в Швейцарии. Домик в Альпах артист купил вместе с женой вскоре после свадьбы, почти 20 лет назад.«Как трехкомнатная квартира в «Москва-Сити»! Мы ее приобретали когда-то в 2004–2005 году. И то — не потому, что нам хотелось туда идти. Причина была простая: учились дети. Навещать их регулярно — очень сложно. А объект недвижимости в Подмосковье купить было невозможно, потому что деньги неподъемные», — признался продюсер. При этом, на содержание швейцарской недвижимости у звездной четы денег уходит меньше, чем на подмосковный дом.