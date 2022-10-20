. Яна Поплавская считает, что Софию Ротару нужно забыть
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Яна Поплавская считает, что Софию Ротару нужно забыть

Яна Поплавская считает, что Софию Ротару нужно забыть
Актриса Яна Поплавская высказалась об эмигрировавшей певице. Артистка предложила вычеркнуть из памяти имя Софии Ротару, которая забыла, как зарабатывала на концертах в России огромное деньги, в том числе за счет федерального бюджета.
В этом году, напомним, звезду не стали включать в список артистов ежегодного фестиваля «Песня года». И Поплавская считает, что это правильное решение. «Вопрос в том, что сейчас нам нужны люди, которые стоят за нами. Нужны духоподъемные личности. <…> Кто не с нами, то против нас!» — заявила актриса «nation-news.ru».
# Шоу-бизнес Поплавская Яна
По материалам: z-aya

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