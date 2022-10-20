. Яна Поплавская считает, что Софию Ротару нужно забыть

Актриса Яна Поплавская высказалась об эмигрировавшей певице. Артистка предложила вычеркнуть из памяти имя Софии Ротару, которая забыла, как зарабатывала на концертах в России огромное деньги, в том числе за счет федерального бюджета.В этом году, напомним, звезду не стали включать в список артистов ежегодного фестиваля «Песня года». И Поплавская считает, что это правильное решение. «Вопрос в том, что сейчас нам нужны люди, которые стоят за нами. Нужны духоподъемные личности. <…> Кто не с нами, то против нас!» — заявила актриса «nation-news.ru».