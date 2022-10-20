. Эксперт рассказал о большом потенциале цифрового права в банковской сфере
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Эксперт рассказал о большом потенциале цифрового права в банковской сфере

Эксперт рассказал о большом потенциале цифрового права в банковской сфере

Цифровое право в банковском секторе активно развивалось за последние 10 лет, рассказал директор правового департамента ПАО "Сбербанк" Игорь Кондрашов.

"Еще 10 лет назад мы слабо представляли, что такое автоматизация юридических процессов. К сожалению, вся квинтэссенция работы банковского юриста заключается в работе с небольшими суммами. Например, в день банковский юрист вынужден делать 50-100 самых простых исковых заявлений, когда нужно только вписать фамилию должника и сумму долга", - сказал Кондрашов в ходе Международного форума "Право в цифровой среде", который прошел в МГИМО.


Как подчеркнул эксперт, одной из основных задач в банке было внедрение цифровых технологий в профессию юриста для того, чтобы он как можно больше был освобожден от рутинных функций. 

"Мы прошли цифровую трансформацию за 10 лет. Начали с того, что связали три тысячи юристов "Сбербанка" на одной цифровой платформе, в результате клиенты могли через них решить вопросы онлайн. При этом они понимали, к кому обращаются и могли оценить работу юриста", - пояснил он.

Кондрашов также рассказал, что в настоящее время в правовом департаменте банка есть такие специальности, как датаинженер, датасаентист и другие. 

"Они делают важную работу, и это члены команды правового департамента", - добавил он.

Кроме того, глава департамента рассказал, что в банке по правовой экспертизе работает робот-юрист, который занимается распознаванием текста, извлечением данных, получением данных из внешних источников, а также автоматическим формированием юридического заключения. Таким образом, возможно совершать миллионы сделок, составлять миллионы правовых заключений, как для корпоративного, так и для ипотечного кредитования автоматически, без присутствия человека, отметил он.

Кондрашов также сообщил про единственный в России маркетплейс юридических услуг "СберПраво", который был создан ИТ-специалистами и юристами. 

"Цель сервиса заключается в предоставлении качественной юридической помощи онлайн на территории страны. Думаем, он будет востребован, так как есть регионы, куда сложно добраться. На сервисе уже порядка 70 тысяч зарегистрированных пользователей, и примерно две тысячи адвокатов подключены", - пояснил он.


Эксперт уверен, что цифровое развитие права является очень востребованным направлением.

"Я считаю, что сейчас нет никаких границ для развития права в цифре и через пять лет мы снова увидимся и скажем: в каком каменном веке мы находились сегодня", - отметил Кондрашов.

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По материалам: uposters.ru

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